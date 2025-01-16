РФ втратила на Курському напрямку щонайменше 30-35 тисяч людей за 5 місяців, — Зеленський

За словами президента України, такі втрати росіян є невипадковими і допомогла цьому далекобійна зброя.

Related video

ЗС РФ втратили в Курській області принаймні 30-35 тисяч особового складу з початку операції Сил оборони України. Такі дані озвучив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави.

За словами глави держави, втрати росіян загиблими та пораненими на Курському напрямку можуть підтвердити усі розвідки світу.

"На одному курському напрямку вам усі розвідки світу скажуть: Росія втратила 30-35 тисяч", — заявив Володимир Зеленський журналістам.

Також президент України зауважив, що такі втрати у росіян на цьому напрямку невипадкові. За його словами, відповідний результат забезпечила далекобійна зброя.

Водночас попередні твердження глави держави дещо різняться з теперішніми. Так, 6 січня Володимир Зеленський за підсумками засідання ставки повідомив про те, що росіяни в ході 5 місяців бойових дій на Курщині втратили понад 38 тисяч своїх солдатів.

"За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів — тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч — безповоротно", — заявив 6 січня президент України.

Водночас ситуація на Курському напрямку залишається напруженою. РФ вдалося вибити Сили оборони України з низки населених пунктів у Курській області. 15 січня OSINT-аналітики розповіли, що перший ривок російського контрнаступу в регіоні був найвдалішим, а сумарні втрати ЗС РФ були незначними.

При цьому російські атаки не відбуваються без конфузів: 15 січня у місцевих ЗМІ повідомили, що у Курській області літак ПКС РФ скинув авіабомбу на будинок поліцейського.

Нагадаємо, 3 січня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час першого засідання уряду, що у 2025 році Сили оборони отримають змогу запускати по військових об’єктах РФ по 2,5 тисячі далекобійних дронів щомісяця. Також планується виготовлення крилатих ракет та дронів-ракет у кількості 250 одиниць на місяць.