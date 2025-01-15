Російський літак скинув бомбу на будинок місцевого поліцейського в Курській області: деталі

Журналісти повідомляють, що це вже 4 інцидент за січень зі сходженням авіабомби на мешканців РФ. Загалом вони нарахували майже 170 випадків "самообстрілу" російськими військовими.

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У Курській області літак ПКС РФ скинув авіабомбу на будинки місцевих мешканців, і цього разу — на подвір'я місцевого працівника поліції. Про це повідомляє видання ASTRA.

За даними журналістів, цей інцидент стався у селі Сергєєвка Льговського району Курської області. Після влучання бомби на подвір'я місцевого мешканця та не здетонувала, але утворила велику вирву на місці падіння.

Село Сергєєвка, де впала авіабомба (фото: скріншот Google Maps)

Місцеві розповіли представникам ЗМІ, що авіаційна бомба впала на подвір'я будинку на вулиці Центральна у цьому селі. За цією адресою мешкає майор поліції РФ, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Видання вказує, що за їхніми даними, це — 169 випадок падіння авіаційних бомб, які позаштатно сходять під час їхніх пусків російською авіацією. Такі випадки почастішали після початку Курської операції ЗСУ.

За минулий рік журналісти ідентифікували 165 інцидентів падіння авіабомб на місцевих мешканців у РФ та на тимчасово окупованих територіях України, тоді як за початок січня 2025 року вже стало 4 схожих епізоди.

Раніше Фокус повідомляв, що застосування авіацією РФ бомб з УМПК значно знизилося. Авіація противника застосувала в середньому близько 100 одиниць на добу, та за останні місяці ця кількість знизилася до 40 авіабомб.

Згодом стало відомо, що українські дрони несли КАБ і великі міни під час недавніх ударів ЗСУ по РФ. Нові безпілотники вільно долітають до Енгельса, більш ніж на 1500 кілометрів.