Застосування авіацією РФ бомб з УМПК значно знизилося: у чому причина

У вересні авіація противника застосувала рекордну кількість авіаційних бомб з УМПК — в середньому близько 100 одиниць на добу. Але за два останніх місяці ця кількість знизилася до 40 авіабомб.

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Вересень 2024 року став рекордним місяцем за кількістю використаних авіабомб з модулями планування і корекції (УМПК) російськими ПКС, досягнувши показника в 3342 одиниці. Це на 10% більше порівняно із серпнем, коли було зафіксовано 2998 таких атак. Середньодобове використання УМПК становило до 100 бомб, що свідчить про масштабну інтенсивність їх застосування, повідомляє ресурс Truth Hounds.

За даними, наданими моніторинговими групами, більша частина атак з використанням УМПК була спрямована на військові цілі вздовж лінії фронту. Однак значна кількість ударів припала на цивільні об'єкти в густонаселених містах, таких як Харків, Суми, Запоріжжя та Херсон. У період із березня до вересня 2024 року зафіксовано 951 атаку по цивільних об'єктах, унаслідок яких загинуло 250 осіб, включно з 16 дітьми, і понад 1300 дістали поранення.

Аналітики зазначили, що відносна дешевизна і доступність керованих авіабомб роблять їх основним засобом авіаударів. Виробничі потужності РФ дозволяють забезпечувати значні запаси УМПК, створених на основі радянських авіабомб. Однак точність бомб, заявлена на рівні 15 метрів, не досягається в реальних умовах через дію систем радіоелектронної боротьби та використання у виробництві бомб дешевих комплектуючих, що призводить до значних жертв серед цивільного населення.

Чим зумовлене зниження ударів

Тим часом, за інформацією OSINT-дослідників, кількість ударів російської авіації за допомогою авіабомб з УМПК продовжує зменшуватися. Кількість авіаударів за допомогою цього виду озброєння знизилася в середньому до 40 за день, що є найнижчим з початку ведення статистики.

Динаміка застосування ПКС РФ авіаційних бомб з УМПК Фото: Соцмережi

Зазначимо, що ймовірне зниження активності застосування російською авіацією авіаційних бомб з УМПК може бути зумовлене тим, що Сили оборони почали завдавати ударів по тилових військових об'єктах на території Росії далекобійними ракетами ATACMS. Саме в середині листопада було отримано дозвіл на завдавання таких ударів.

Загроза використання ATACMS змусила російське командування перемістити винищувачі-бомбардувальники на аеродроми, що розташовані більш ніж за 600 км від лінії фронту, тобто за межами зони ракет ATACMS. Це могло вплинути на частоту вильотів літаків, частоту вильотів і ускладнити технічне обслуговування.

Раніше повідомлялося, що російський ВПК активізував виробництво авіаційних бомб УМПБ Д-30СН, дальність яких сягає 90 км.