Б'ють далі за УМПК: РФ нарощує виробництво планувальних бомб УМПБ Д-30СН (фото)

За інформацією українських аналітиків, мова може йти про виробництво близько 600 бомб на місяць, що відповідає приблизно 20 одиницям на добу.

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Російський військово-промисловий комплекс активізував виробництво планувальних авіаційних бомб УМПБ Д-30СН, дальність яких сягає 90 км. Ці боєприпаси почали активно застосовуватися російськими військами в березні 2024 року і зараз спостерігається значне збільшення їхнього виробництва. Про це повідомляє Defense Express.

Оглядачі пишуть, що, згідно з даними українських профільних ресурсів, про нарощування виробництва Д-30СН свідчать серійні номери на фрагментах авіабомб, які застосовує противник.

За словами аналітиків, на ранніх етапах виробництво йшло повільно і до зими 2023-2024 року було виготовлено всього 110 одиниць. Однак навесні темпи збільшилися до 161 одиниці на місяць, а до травня-червня 2024 року виробництво досягло близько 600 бомб на місяць, що відповідає приблизно 20 одиницям на добу.

"З огляду на те, що поки що російський військово-промисловий комплекс може працювати в тепличних умовах без загрози ударів і без дефіциту ресурсу, очевидно, що станом на кінець літа цих авіаційних боєприпасів виробляється вже більше", — йдеться в публікації.

Д-30СН: характеристики та застосування

УМПБ Д-30СН — це відносно новий тип боєприпасу вагою близько 250 кг, який концептуально повторює американську бомбу GBU-39/B SDB I. У деяких джерелах вказується, що авіаційна версія УМПБ Д-30СН оснащена реактивним двигуном або ракетним прискорювачем, що дає змогу їй досягати заявленої дальності. Однак наявність цих двигунів залишається під питанням, оскільки американська версія аналогічних бомб здатна летіти на 90 км без додаткових рухових установок.

Скидання авіабомб УМПБ Д-30СН Фото: Відкриті джерела

Носіями Д-30СН є фронтові бомбардувальники Су-34, а також багатоцільові винищувачі Су-30 і Су-35. Крім того, цими боєприпасами оснащений російський важкий ударний безпілотник С-70 "Мисливець", що розширює можливості їх застосування в бойових умовах.

Цей вид озброєння активно застосовуються російськими силами для ударів по українських містах, включно з Харковом, Сумами та Запоріжжям. Порівняно з іншими бомбами, оснащеними керованими комплектами (УМПК), УМПБ Д-30СН дає змогу російським літакам скидати боєприпаси з більшої відстані та вражати більш віддалені цілі. Різниця в дальності між ними становить близько 30 км, що ускладнює роботу засобів ППО, таких як Patriot, або винищувачів F-16, у протидії цим ударам.

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Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилася інформація про нібито перше застосування росіянами авіабомби ОДАБ-9000, яка має руйнівну потужність 44 тонни в тротиловому еквіваленті.