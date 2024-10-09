Пентагон підтримує передання Україні крилатих ракет JASSM і мережі Link 16, — CNN

Далекобійні ракети й передові засоби зв'язку могли б істотно підвищити ефективність українських військових на полі бою. Однак у Штатах побоюються потрапляння передових технологій до рук росіян.

Related video

Командувач збройними силами США в Європі генерал Кріс Каволі склав список систем озброєнь, які можуть істотно допомогти Україні в боротьбі з Росією, але які адміністрація президента Джо Байдена ще не надала. До списку увійшли ракети класу "повітря-земля" JASSM і захищена мережа зв'язку Link 16, яку використовує НАТО. Про це 8 жовтня повідомив телеканал CNN.

Цей список було додано до секретного звіту про стратегію адміністрації Білого дому щодо підтримки України, представленого Конгресу у вересні. Згідно з джерелами, близькими до доповіді, ракети AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile, які Україна неодноразово просила, і мережа Link 16 могли б підвищити ефективність українських військових на полі бою.

Однак Сполучені Штати поки що не передали ці озброєння, посилаючись на ризики потрапляння передових технологій до рук Росії та на складнощі з їхнім використанням без повітряної переваги. Тому питання залишаються відкритими і обговорення триває.

Крилаті ракети AGM-158 JASSM

AGM-158 JASSM — це високоточна ракета класу "повітря-земля", яка здатна вражати стратегічні цілі на відстані до 925 км (у версії JASSM-ER). Завдяки своїй стелс-технології, ракета може долати щільні системи протиповітряної оборони, залишаючись за межами дії ворожих систем ППО. Основні цілі — укріплені командні пункти, бази, логістичні центри та інші критично важливі об'єкти.

Попри приголомшливі характеристики, джерела в американській адміністрації зазначають, що використання JASSM може бути неефективним для українських сил, якщо вони не досягнуть певної переваги в повітрі.

Система обміну даними Link 16

Система Link 16 забезпечує надійний і захищений обмін даними між різними бойовими системами США та союзників по НАТО, що дає змогу краще координувати операції, зокрема управління протиповітряною обороною. Для України ця система могла б істотно поліпшити можливості комунікації та управління на полі бою.

Проте, попри те, що Україна неодноразово запитувала ці системи, США обережно підходять до їхньої передачі. Однією з головних причин є побоювання щодо потрапляння технологій до рук Росії, зокрема, стосується це системи Link 16, яка містить "чутливі дані".

Важливо

Які переваги Україні дадуть ракети AGM-158 JASSM: що кажуть експерти

Раніше видання Politico повідомляло, що президент США Джо Байден "відкритий" для того, щоб відправити Україні крилаті ракети великої дальності. Автори матеріалу зазначили, що позиція глави Білого дому могла змінитися після успішної операції Сил оборони в Курській області.