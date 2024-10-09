Пентагон поддерживает передачу Украине крылатых ракет JASSM и сети Link 16, — CNN

Дальнобойные ракеты и передовые средства связи могли бы существенно повысить эффективность украинских военных на поле боя. Однако в Штатах опасаются попадания передовых технологий в руки россиян.

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Командующий вооруженными силами США в Европе генерал Крис Каволи составил список систем вооружений, которые могут существенно помочь Украине в борьбе с Россией, но которые администрация президента Джо Байдена еще не предоставила. В список вошли ракеты класса "воздух-земля" JASSM и защищенная сеть связи Link 16, используемая НАТО. Об этом 8 октября сообщил телеканал CNN.

Этот список был приложен к секретному отчету о стратегии администрации Белого дома по поддержке Украины, представленному Конгрессу в сентябре. Согласно источникам, близким к докладу, ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile, которые Украина неоднократно просила, и сеть Link 16 могли бы повысить эффективность украинских военных на поле боя.

Однако Соединенные Штаты пока не передали эти вооружения, ссылаясь на риски попадания передовых технологий в руки России и на сложности с их использованием без воздушного превосходства. Поэтому вопросы остаются открытыми, и обсуждение продолжается.

Крылатые ракеты AGM-158 JASSM

AGM-158 JASSM — это высокоточная ракета класса "воздух-земля", которая способна поражать стратегические цели на расстоянии до 925 км (в версии JASSM-ER). Благодаря своей стелс-технологии, ракета может преодолевать плотные системы противовоздушной обороны, оставаясь за пределами действия вражеских систем ПВО. Основные цели — укрепленные командные пункты, базы, логистические центры и другие критически важные объекты.

Несмотря на впечатляющие характеристики, источники в американской администрации отмечают, что использование JASSM может быть неэффективным для украинских сил, если они не достигнут определенного преимущества в воздухе.

Система обмена данными Link 16

Система Link 16 обеспечивает надежный и защищенный обмен данными между различными боевыми системами США и союзников по НАТО, что позволяет лучше координировать операции, в частности управление противовоздушной обороной. Для Украины эта система могла бы существенно улучшить возможности коммуникации и управления на поле боя.

Тем не менее, несмотря на то, что Украина неоднократно запрашивала эти системы, США осторожно подходят к их передаче. Одной из главных причин является опасение относительно попадания технологий в руки России, в частности, касается это системы Link 16, которая содержит "чувствительные данные".

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