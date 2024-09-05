Какие преимущества Украине дадут ракеты AGM-158 JASSM: что говорят эксперты

Речь идет о заказах ракет JASSM, которые могли бы обеспечить стабильные поставки Украине передового вида вооружения для глубоких ударов по российским объектам.

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В одном из предстоящих пакетов оборонной помощи Соединенные Штаты Америки могут объявить о передаче Украине крылатых ракет AGM-158 JASSM для оснащения истребителей F-16. И хотя окончательное решение об этом еще не принято, поставки данного вида вооружения дали бы преимущество Украине в продолжающейся войне, и речь здесь идет не о технических характеристиках ракет. Об этом 5 сентября рассказали обозреватели Defense Express.

По оптимистичным прогнозам, это вооружение может быть передано уже в конце 2023 — начале 2024 года. В связи с этим аналитики пишут, что возникает главный вопрос — позволит ли США применять эти ракеты для ударов по территории России.

Специалисты отмечают, что без такого разрешения эффективность использования JASSM для Украины будет ограничена. Несмотря на развитие собственных дальнобойных систем вооружения, таких как ударные дроны, баллистические ракеты или, например, реактивный БПЛА "Паляниця", Украина продолжает нуждаться в поддержке союзников, особенно в поставках дальнобойных средств поражения.

Издание The War Zone по этому вопросу пишет, что в случае передачи JASSM Украина может рассчитывать на стабильные поставки этого вооружения. Согласно бюджетным документам Пентагона, производство базовой версии AGM-158A завершилось в 2021 году, и было выпущено более 2000 единиц. Если учесть все будущие заказы, включая модификации JASSM-ER, общее количество таких ракет может достигнуть 12 тысяч единиц.

"Хотя JASSM является более продвинутым оружием, чем любое другое оружие Standoff в арсенале Украины, и оно обеспечит расширенные возможности, его самым большим преимуществом является то, что правительство США может поставлять постоянное количество оружия, значительно увеличивая количество приоритетных целей, которые Украина может поразить глубоко в тылу врага", — подчеркивают западные эксперты.

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