Лавров отреагировал на возможные поставки стелс-ракет JASSM Украине, которыми могут бить по РФ

Глава МИД РФ относительно возможной передачи Киеву ракет для истребителей F-16 высказался в том духе, что США якобы "перевалили за тот порог, который для себя обозначали", чем будто бы пользуется президент Украины Владимир Зеленский.

Related video

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на возможные поставки стелс-ракет JASSM Украине. По словам российского дипломата, у представителей США якобы "пропадает ощущение взаимного сдерживания с РФ". Об этом сообщает ТАСС.

Лавров также посоветовал не шутить с российскими красными линиями, а представители Вашингтона знают, где они проходят. Относительно возможной передачи Киеву ракет для истребителей F-16 он также сказал, что "США перевалили за тот порог, который для себя обозначали", и что якобы этим пользуется президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы российского МИД, он рассчитывает на "разумные силы в США" в том, что касается передачи ракет, и что в Белом доме якобы считают резкие меры применительно к РФ — дополнительным аргументом в борьбе за американский электорат на предстоящих президентских выборах в ноябре.

Характеристики ракет AGM-158 JASSM/AGM-158B JASSM-ER

Характеристики ракет JASSM

Эти малозаметные ракеты предназначены для ударов по хорошо защищены стационарным и перемещающимся целям, независимо от погодных условий. Ракеты создавались с технологией малой радиолокационной заметности.

дальность JASSM — от 370 до 980 км;

длина — 4,27 км;

масса — 1020 кг;

боевая часть — 435-450 кг;

точность — 3 м;

американские носители комплектуются от двух до 24 ракет.

Важно

РФ убирает самолеты в радиусе ATACMS: Украина может атаковать 233 военных объекта, — исследование (фото)

Напомним, что по словам журналистов Reuters, ракетами AGM-158 JASSM, о которых идет речь, могут комплектоваться только американские истребители. Но их также пытались устанавливать на украинские истребители.

Ранее сообщалось, что, по словам аналитиков из ISW, ракеты JASSM летят дальше ATACMS, и даже в стандартном исполнении расширят список из 245 целей в РФ.