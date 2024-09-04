Лавров відреагував на можливе постачання стелс-ракет JASSM Україні, якими можуть бити по РФ
Голова МЗС РФ щодо можливого передання Києву ракет для винищувачів F-16 висловився в тому дусі, що США нібито "перевалили за той поріг, який для себе позначали", чим нібито користується президент України Володимир Зеленський.
Голова МЗС РФ Сергій Лавров відреагував на можливе постачання стелс-ракет JASSM Україні. За словами російського дипломата, у представників США нібито "пропадає відчуття взаємного стримування з РФ". Про це повідомляє ТАРС.
Лавров також порадив не жартувати з російськими червоними лініями, а представники Вашингтона знають, де вони проходять. Щодо можливої передачі Києву ракет для винищувачів F-16 він також сказав, що "США перевалили за той поріг, який для себе позначали", і що нібито цим користується президент України Володимир Зеленський.
За словами глави російського МЗС, він розраховує на "розумні сили в США" в тому, що стосується передання ракет, і що в Білому домі нібито вважають різкі заходи щодо РФ — додатковим аргументом у боротьбі за американський електорат на майбутніх президентських виборах у листопаді.
Характеристики ракет AGM-158 JASSM/AGM-158B JASSM-ER
Ці малопомітні ракети призначені для ударів по добре захищених стаціонарних і рухомих цілях, незалежно від метеорологічних умов. Ракети створювалися з технологією малої радіолокаційної помітності.
- дальність JASSM — від 370 до 980 км;
- довжина — 4,27 км;
- маса — 1020 кг;
- бойова частина — 435-450 кг;
- точність — 3 м;
- американські носії комплектуються від двох до 24 ракет.
Нагадаємо, що за словами журналістів Reuters, ракетами AGM-158 JASSM, про які йдеться, можуть комплектуватися тільки американські винищувачі. Але їх також намагалися встановлювати на українські винищувачі.
Раніше повідомлялося, що, за словами аналітиків з ISW, ракети JASSM летять далі за ATACMS, і навіть у стандартному виконанні розширять список із 245 цілей у РФ.