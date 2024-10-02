РФ нібито вперше вдарила "папою всіх бомб" ОДАБ-9000 по Вовчанську: у ЗСУ відреагували

У мережі повідомлялось, що окупанти вдарили по Харківщині авіабомбою, яку порівнюють за потужністю з ядерними боєголовками. Командування відповіло, що вибухнуло у Вовчанську.

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У мережі з’явилась інформація, що ЗС РФ вперше застосували у місті Вовчанськ в Харківській області авіабомбу ОДАБ-9000. 2 жовтня речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев запевнив, що ці повідомлення неправдиві.

Він пояснив, що для завдання удару бомбою ОДАБ-9000 потрібен відповідний носій. Теоретично ним міг бути, наприклад, стратегічний бомбардувальник Ту-160. Проте переміщення таких літаків не фіксували.

"Був використаний боєприпас меншої ваги й потужності, вибух якого пропагандисти використали для створення "ефектної" картинки", — пояснив Саранцев.

Він зауважив, що подібні повідомлення можуть бути частиною інформаційної війни, покликаної деморалізувати бійців ЗСУ, залякати місцевих мешканців та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

"Вчергове закликаю представників українських медіа та адміністраторів телеграм-каналів дотримуватись інформаційної гігієни та використовувати перевірені джерела інформації та не поширювати фейкові повідомлення російських пропагандистів, підігруючи ворогу", — додав речник ОТУ "Харків".

Нагадаємо, росіяни називають ОДАБ-9000 "папою всіх бомб". Вона має руйнівну потужність 44 тонни у тротиловому еквіваленті, за цим бомбу можна порівняти з ядерною боєголовкою. Від удару цим боєприпасом людей на відстані майже 3000 кілометрів від цілі збиває з ніг. Український військкор заперечував інформацію про удар авіабомбою ОДАБ-9000 по Вовчанську, заявивши, що насправді йдеться про термобаричну ОДАБ-1500.

1 жовтня у Forbes повідомили, що російський масштабний штурм у Вовчанську обернувся для ворога катастрофою. Росія прагнула помсти, а добилась лиш втрат.