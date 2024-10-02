Не техніка, а "смертоносна пастка": помста РФ у Вовчанську обернулась катастрофою (відео)

Російські окупанти через втрати у техніці були змушені звернутись до застарілого арсеналу. Тепер перед ворожою піхотою постав вибір — підірватися всередині машини чи стати жертвою скиду з БПЛА назовні.

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17 російських броньованих тягачів з понад 100 піхотинцями вирушили на штурм у Вовчанську. Усі вони поповнили втрати РФ. Деталями 1 жовтня поділились у Forbes.

Через тиждень після звільнення та зачистки Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області ворог прагнув помсти.

"Це закінчилося катастрофою для росіян", — наголосили у виданні.

Атакуючи 30 будівель підприємства, 17 тягачів МТ-ЛБ, три танки та численна піхота "врізались в стіну української вогневої потужності". Серед іншого, 57-ма ОМСБр застосувала проти окупантів БПЛА з гранатами.

"Коли дим розсіявся, 16 МТ-ЛБ і танк лежали розбитими. Навколо трупів, що тліли, були буквально купи мертвих і понівечених росіян", — описали у ЗМІ.

Російські бійці вступили у бій на 13-тонних МТ-ЛБ, приблизно по 10 осіб на машину. Вони, ймовірно, розраховували, що міни будуть небезпечніші за дрони. Це припущення не було абсолютно безпідставним, адже застаріла техніка з тонкою бронею горить від вибухів мін знизу. Однак шкоду від безпілотників ворог недооцінив.

"Українці невпинно вдосконалюють свої боєприпаси з безпілотників, додаючи більш чутливі запали та потужніші вибухові снаряди. Тож піхота, яка котилася до хімічного заводу, могла бути достатньо убезпеченою від мін, але була катастрофічно вразливою для безпілотників", — пояснили у виданні.

ЗС РФ дістають зі складів все більше МТ-ЛБ зразка 1970-х років, щоб замінювати втрачені новіші та важчі БМП. Однак піхота, якій доводиться переміщуватись на цій техніці, стикається з непростим вибором. Росіяни можуть їхати всередині, але тоді вони ризикують підірватись на міні, або ж зверху, ставши легкою мішенню для БПЛА.

Сили оборони також змушені відновлювати МТ-ЛБ, щоб замінити втрачену техніку. Однак вони здебільшого стоять в обороні, а не атакують, тож захисники можуть залишити машину й окопатись. Окупанти ж часто не мають інших варіантів, окрім як викотитися на своїх "смертоносних пастках" та спробувати перетнути сіру зону, щоб дістатися до українських позицій.

У ЗМІ наголосили, що поки ЗСУ не підуть у ширшу атаку, вони здебільшого можуть чекати на загарбників на місці. Дедалі частіше ворог атакуватиме на застарілих броньованих тягачах, які ставатимуть легкою здобиччю для дронів.

Нагадаємо, 30 вересня про масштабний механізований штурм на Вовчанському напрямку повідомляв боєць 24-ї ОШБр Станіслав Бунятов. Він передавав, що Сили оборони знищили 16 МТ-ЛБ та підбили один танк.

Також 30 вересня речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев інформував, що після звільнення агрегатний завод у Вовчанську став "ціллю №1" для РФ. З його слів, зазнавши "дуже потужного іміджевого удару", окупанти вдалися до своєї стандартної практики.