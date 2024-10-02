РФ якобы впервые ударила "папой всех бомб" ОДАБ-9000 по Волчанску: в ВСУ отреагировали

В сети сообщалось, что оккупанты ударили по Харьковской области авиабомбой, которую сравнивают по мощности с ядерными боеголовками. Командование ответило, что взорвалось в Волчанске.

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В сети появилась информация, что ВС РФ впервые применили в городе Волчанск в Харьковской области авиабомбу ОДАБ-9000. 2 октября представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев заверил, что эти сообщения неправдивы.

Он объяснил, что для нанесения удара бомбой ОДАБ-9000 нужен соответствующий носитель. Теоретически им мог быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160. Однако перемещение таких самолетов не фиксировали.

"Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки", — пояснил Саранцев.

Он отметил, что подобные сообщения могут быть частью информационной войны, призванной деморализовать бойцов ВСУ, запугать местных жителей и дестабилизировать ситуацию в регионе.

"В очередной раз призываю представителей украинских медиа и администраторов телеграмм-каналов придерживаться информационной гигиены и использовать проверенные источники информации и не распространять фейковые сообщения российских пропагандистов, подыгрывая врагу", — добавил спикер ОТГ "Харьков".

Напомним, россияне называют ОДАБ-9000 "папой всех бомб". Она имеет разрушительную мощность 44 тонны в тротиловом эквиваленте, по этому бомбу можно сравнить с ядерной боеголовкой. От удара этим боеприпасом людей на расстоянии почти 3000 километров от цели сбивает с ног. Украинский военкор отрицал информацию об ударе авиабомбой ОДАБ-9000 по Волчанску, заявив, что на самом деле речь идет о термобарической ОДАБ-1500.

1 октября в Forbes сообщили, что российский масштабный штурм в Волчанске обернулся для врага катастрофой. Россия стремилась к мести, а добилась лишь потерь.