44 тонны тротила: РФ могла применить бомбу ОДАБ-9000 в Волчанске, — соцсети (видео)

Вакуумную бомбу россияне окрестили "папой всех бомб", а первое испытание боеприпаса происходило в 2007 году. Вместе с тем, в соцсетях предполагают, что российская авиация применила не ОДАБ-9000, а термобарическую ОДАБ-1500.

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На Харьковщине в городе Волчанск ВС РФ впервые использовали против Сил обороны вакуумную бомбу ОДАБ-9000. Об этом сообщают в российском телеграмм-канале Great Financial War.

"Не о финансах, но пишут, что в это время в Волчанске впервые применили самое мощное в мире неядерное оружие — ОДАБ-9000. Меня лично поразило", — написал автор телеграм-канала.

Он также добавил видео, на котором якобы использование ОДАБ-9000.

Издание "Новороссия" со ссылкой на "Звезду" пишет, что советские войска применяли эти бомбы во время афганской войны, сравнивая горные ущелья с землей. Но в рамках войны против Украины до сих пор она еще не была задействована.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко также обнародовал соответствующее видео и отметил, что некоторые вражеские военные опровергают информацию о применении ОДАБ-9000 и отмечают, что захватчики использовали термобарическую ОДАБ-1500.

На момент публикации материала командование Сил обороны официально не комментировало возможное применение россиянами ОДАБ-1500 или ОДАБ-9000 в Волчанске.

ОДАБ-9000: что известно

Эту бомбу россияне окрестили "папой всех бомб". Эта объемно-детонирующая авиационная бомба повышенной мощности ОДАБ-9000, прозванная так из-за разрушительной мощности, сравнимой с ядерной боеголовкой.

Разрушительная ОДАБ-9000 разрабатывалась для обхода конвенции об использовании ядерного оружия, и хотя по мощности она уступает тактическим патронам, ею можно покрывать огромные по площади территории.

Мощность ее взрыва — 44 тонны в тротиловом эквиваленте. Укрепленные железобетонные объекты уничтожаются ею в радиусе более 100 метров. Доставляется ОДАБ-9000 стратегическим ракетоносцем Ту-160 "Белый лебедь".

На расстоянии более 1 км ударная волна выбивает стекла в домах и сносит заборы, а на расстоянии 2290 м от места взрыва — сбивает людей с ног. Для сравнения, наименее мощный тактический заряд разработанный США, который размещается на базе пикапа имеет мощность 20 тонн тротилового эквивалента. А ОДАБ-9000, как минимум, вдвое мощнее.

В то же время ОДАБы могут использоваться без оглядки на договоренности и резолюции. При этом если говорить об эффекте, неэкспертный взгляд вряд ли отличит подрыв такой бомбы от действия тактического ядерного оружия.

Напомним, что 1 октября 17 российских бронированных тягачей с более 100 пехотинцами отправились на штурм в Волчанске. Все они пополнили потери РФ.