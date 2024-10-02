44 тонни тротилу: РФ могла застосувати бомбу ОДАБ-9000 у Вовчанську, — соцмережі (відео)

Вакуумну бомбу росіяни охрестили "папою всіх бомб", а перше випробування боєприпасу відбувалося у 2007 році. Водночас у соцмережах припускають, що російська авіація застосувала не ОДАБ-9000, а термобаричну ОДАБ-1500.

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На Харківщині у місті Вовчанськ ЗС РФ вперше використали проти Сил оборони вакуумну бомбу ОДАБ-9000. Про це повідомляють в російському телеграм-каналі Great Financial War.

"Не про фінанси, але пишуть, що в цей час у Вовчанську вперше застосували найпотужнішу у світі неядерну зброю – ОДАБ-9000. Мене особисто вразило", — написав автор телеграм-каналу.

Він також додав відео, на якому нібито використання ОДАБ-9000.

Видання "Новороссия" з посиланням на "Звезду" пише, що радянські війська застосовували ці бомби під час афганської війни, рівняючи гірські ущелини із землею. Але в межах війни проти України досі вона ще не була задіяна.

Український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко також оприлюднив відповідне відео та зазначив, що деякі ворожі військкори спростовують інформацію про застосування ОДАБ-9000 та наголошують, що загарбники використали термобаричну ОДАБ-1500.

На момент публікації матеріалу командування Сил оборони офіційно не коментувало можливе застосування росіянами ОДАБ-1500 або ОДАБ-9000 у Вовчанську.

ОДАБ-9000: що відомо

Цю бомбу росіяни охрестили "папою всіх бомб". Ця об'ємно-детонувальна авіаційна бомба підвищеної потужності ОДАБ-9000, прозвана так через руйнівну потужність, порівняну з ядерною боєголовкою.

Руйнівна ОДАБ-9000 розроблялася для обходу конвенції про використання ядерної зброї і, хоча за потужністю вона поступається тактичним набоям, нею можна покривати величезні за площею території.

Потужність її вибуху — 44 тонни у тротиловому еквіваленті. Укріплені залізобетонні об'єкти знищуються нею в радіусі більше 100 метрів. Доставляється ОДАБ-9000 стратегічним ракетоносцем Ту-160 "Білий лебідь".

На відстані понад 1 км ударна хвиля вибиває шибки в будинках і зносить паркани, а на відстані 2 290 м від місця вибуху — збиває людей з ніг. Для порівняння, найменш потужний тактичний заряд розроблений США, який розміщується на базі пікапа має потужність 20 тонн тротилового еквівалента. А ОДАБ-9000, як мінімум, вдвічі потужніший.

Водночас ОДАБи можуть використовуватися без огляду на домовленості та резолюції. Якщо говорити про ефект, неекспертний погляд навряд чи відрізнить підрив такої бомби від дії тактичного ядерної зброї.

Нагадаємо, що 1 жовтня 17 російських броньованих тягачів з понад 100 піхотинцями вирушили на штурм у Вовчанську. Усі вони поповнили втрати РФ.