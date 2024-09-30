ВС РФ не могут смириться с потерей: что происходит на заводе в Волчанске, — ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении сложная ситуация, самая горячая — в районе Волчанска. Там у российских оккупантов появилась "цель №1".

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После освобождения Волчанского агрегатного завода ситуация там крайне напряженная, ведь он стал главной целью для врага. Об этом в эфире телемарафона 30 сентября рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

Он сообщил, что в целом на Харьковском направлении ситуация остается сложной. ВС РФ пытаются штурмовать украинские позиции, самым горячим участком является район Волчанска.

"Там противник попытался вчера трижды и сегодня утром снова пытался атаковать наши подразделения под прикрытием тяжелой бронированной техники", — отметил военный.

Он объяснил, что захватчики хотели высадить десант, но сделать это им не дали. Четыре машины получили повреждения, и тогда враг отказался от выполнения своей задачи.

По словам Саранцева, ситуация на Волчанском агрегатном заводе — "наиболее сложная и напряженная". Объект стал "целью №1" для оккупантов после освобождения и зачистки.

"Какой-то тактической или стратегической цели он не имеет. Но вместе с этим это для него (врага. — Ред.) был очень мощный имиджевый удар, потеря этого объекта", — подчеркнул спикер ОТУ "Харьков".

Он рассказал, что сейчас ВС РФ пытаются применить по заводу "максимальный спектр своего вооружения".

"Он (враг. — Ред.) применяет и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, и сбрасывает КАБы. То есть действует по стандартной для себя практике. Когда то, что ему не досталось, он уничтожает", — добавил Саранцев.

Напомним, 29 сентября представитель ГУР Андрей Черняк рассказал, что российские бойцы пытаются снова захватить агрегатный завод в Волчанске. Он отмечал, что освобождение объекта — это "огромная потеря" для РФ.

Боец 24-й ОШБр Станислав Бунятов сообщил, что ВС РФ пытались провести в районе Волчанска масштабный механизированный штурм. К операции были привлечены почти 20 единиц бронетехники и сотни десантников.