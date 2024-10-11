Бьют дальше УМПК: РФ наращивает производство планирующих бомб УМПБ Д-30СН (фото)

По информации украинских аналитиков, речь может идти о производстве около 600 бомб в месяц, что соответствует примерно 20 единицам в сутки.

Related video

Российский военно-промышленный комплекс активизировал производство планирующих авиационных бомб УМПБ Д-30СН, дальность которых достигает 90 км. Эти боеприпасы начали активно применяться российскими войсками в марте 2024 года, и сейчас наблюдается значительное увеличение их производства. Об этом сообщает Defense Express.

Обозреватели пишут, что согласно данным украинских профильных ресурсов, о наращивании производства Д-30СН свидетельствуют серийные номера на фрагментах авиабомб, которые применяет противник.

По словам аналитиков, на ранних этапах производство шло медленно, и к зиме 2023-2024 года было изготовлено всего 110 единиц. Однако весной темпы увеличились до 161 единицы в месяц, а к маю-июню 2024 года производство достигло около 600 бомб в месяц, что соответствует примерно 20 единицам в сутки.

"Учитывая то, что пока российский военно-промышленный комплекс может работать в тепличных условиях без угрозы ударов и без дефицита ресурса, очевидно, что по состоянию на конец лета этих авиационных боеприпасов производится уже больше", — говорится в публикации.

Д-30СН: характеристики и применение

УМПБ Д-30СН — это относительно новый тип боеприпаса весом около 250 кг, который концептуально повторяет американскую бомбу GBU-39/B SDB I. В некоторых источниках указывается, что авиационная версия УМПБ Д-30СН оснащена реактивным двигателем или ракетным ускорителем, что позволяет ей достигать заявленной дальности. Однако наличие этих двигателей остается под вопросом, поскольку американская версия аналогичных бомб способна лететь на 90 км без дополнительных двигательных установок.

Сброс авиабомб УМПБ Д-30СН Фото: Открытые источники

Носителями УМПБ Д-30СН являются фронтовые бомбардировщики Су-34, а также многоцелевые истребители Су-30 и Су-35. Кроме того, этими боеприпасами оснащен российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник", что расширяет возможности их применения в боевых условиях.

Данный вид вооружения активно применяются российскими силами для ударов по украинским городам, включая Харьков, Сумы и Запорожье. По сравнению с другими бомбами, оснащенными управляемыми комплектами (УМПК), УМПБ Д-30СН позволяет российским самолетам сбрасывать боеприпасы с большего расстояния и поражать более отдаленные цели. Разница в дальности между ними составляет около 30 км, что усложняет работу средств ПВО, таких как Patriot, или истребителей F-16, в противодействии этим ударам.

Важно

Пентагон поддерживает передачу Украине крылатых ракет JASSM и сети Link 16, — CNN

Ранее сообщалось, что в сети появилась информация о якобы первом применении россиянами авиабомбы ОДАБ-9000, которая имеет разрушительную мощность 44 тонны в тротиловом эквиваленте.