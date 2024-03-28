Украдено в Америке: что представляет собой Д-30СН — новая управляемая бомба РФ

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В марте было верифицировано первое применение российскими оккупантами на территории Украины необычной управляемой бомбы — УМПБ Д-30СН. И сейчас она становится частым средством поражения в ближней и средней зоне от линии боевого соприкосновения.

УМПБ Д-30СН — что ты такое

Универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ) диаметром 30 см и общей массой 250 кг, которую часто путают с массой боевой части, — это проект действительно универсального модуля планирования и коррекции полета (УМПК), к которому мог бы крепиться любой поражающий элемент.

Отличие проекта УМПБ от нынешних российских УМПК, применяемых на бомбах семейства ФАБ и других свободнопадающих средствах поражения, заключалось в том, что он действительно задумывался как универсальный, а не адаптированный к каждому средству поражения в отдельности.

Разработкой этого модуля занялись в России на рубеже 2010-х, но так и не довели проект до ума. Сейчас, видимо, на волне успешного применения УМПК было решено вернуть к жизни УМПБ.

Итак, УМПБ Д-30СН — это российская копия американской "умной" бомбы GBU-39/B SDB, которая и была взята российскими "кулибиными" за основу своего проекта в 2010-х.

Проект симбиоза бомбы и реактивного двигателя GBU-39/B SDB хорошо нам известен под названием GLSDB. По сути, это авиационная бомба GBU-39, скрещенная с разгонным блоком от реактивного снаряда M26. Она может запускаться как из РСЗО М142 HIMARS, так и из М270. Дальность полета GLSDB составляет 170 км.

Но по мере пребывания российского проекта в анабиозе (и при развивающихся проектах США) УМПБ было дополнено концепцией Powered JDAM.

Powered JDAM — это проект с установкой на свободнопадающую бомбу, кроме модуля планирования, еще и реактивной силовой установки в виде ТРД, что придавало средству поражения качества реактивной ракеты. На УМПБ Д-30СН турбореактивный двигатель — подвесной, и его наличие позволяет средству поражения как увеличить дальность полета, так и повысить эффективность прорыва ПВО в ближней и средней зоне.

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В остальном набор комплектации УМПБ Д-30СН — достаточно стандартный для современных средств поражения. Это, кроме боевой части, помехоустойчивый приемник спутниковых сигналов "Комета", который в 2023 году начали широко применять в дронах-камикадзе Shahed-131/136 в комплексе с блоками управления полетом B-101 и спутниковой навигации Б-105.

В соответствии с возможностями УМПБ Д-30СН, его могут применять как авиационные носители, так и РСЗО, в частности — "Смерч" и "Торнадо-С".

Точная дальность применения неизвестна, но не исключено, что она может составлять от 50 до 70 км. По крайней мере, те случаи прилетов этого боеприпаса, которые фиксировались, были в целом в 30 км от линии боевого соприкосновения. С учетом буфера безопасности для пусковой именно такая дальность и может быть реальной.

Что примечательно, некоторые из этих боеприпасов, которые применяли с начала марта, не массово, но все же не разорвались после попадания. Это свидетельствует о низком качестве производства и, возможно, даже отсутствии технического контроля опытной продукции. То есть ее сдают в спешке, аврально.

Выводы

Учитывая все вышеизложенное об УМПБ Д-30СН, можно сказать, что это средство сейчас проходит испытания в реальных боевых условиях. Говорить о массовом производстве пока не приходится, а высокий показатель дефективности боеприпаса подтверждает ускоренный, не налаженный процесс их производства.

Однако с учетом характеристик и применяемой электронной компоненты это средство поражения может стать в перспективе достаточно эффективным реактивным высокоточным боеприпасом на средних дистанциях.

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