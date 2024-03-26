Бомбардировщики РФ над городами Украины: что произойдет, если США не возобновят помощь

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На этой неделе республиканцы Палаты представителей раскритиковали президента Байдена за его катастрофический вывод войск из Афганистана, и это правильно: это было одно из худших внешнеполитических бедствий в американской истории. Но если республиканцы прекратят военную помощь США Украине, они спровоцируют столь же катастрофическое внешнеполитическое фиаско — и они будут отвечать за это так же, как Байден отвечает за выход из Афганистана.

Душераздирающие образы Талибана, марширующего в Кабул, в то время как отчаявшиеся афганцы пытаются бежать вместе с американцами, запечатлены в сознании народа США. Они оставили неизгладимое пятно на репутации Байдена. До падения Кабула в августе 2021 года его рейтинг никогда не опускался ниже 50 процентов. После этого земля ушла из-под его ног — и он так и не оправился. Неудачный вывод войск стал переломным моментом, после которого многие американцы решили, что Байден некомпетентен.

Республиканцам следует взглянуть на ущерб, который падение Кабула нанесло доброму имени Байдена, и представить, какой ущерб нанесет падение Киева их репутации.

Их задержки с новой помощью уже склонили чаши весов на поле битвы в пользу России. В прошлом году она не добилась никаких военных успехов, тогда как Украине удалось уничтожить почти треть российского Черноморского флота к концу января этого года. Но поскольку помощь на Капитолийском холме застопорилась, Россия снова начала захватывать территории. Если контролируемая республиканцами Палата представителей в ближайшее время не примет военную помощь, у украинцев начнут заканчиваться ключевые системы вооружений, а Россия в этом году начнет добиваться серьезных успехов на местах.

Зная, что запасы оружия Киева иссякают, Россия готовит наступление, которое начнется, когда земля высохнет в конце весны. В настоящее время предоставленные США системы HIMARS сдерживают российские войска на расстоянии. Но если эти ракеты, а также боеприпасы к стрелковому оружию и 155-мм артиллерийские снаряды не будут пополнены, Россия начнет прорывать оборону Украины.

Сегодня системы ПВО США сдерживают российские бомбардировщики и позволяют украинским силам сбивать российские беспилотники и ракеты. Но если у Украины закончатся перехватчики ПВО, российские самолеты смогут безнаказанно бомбить украинские передовые позиции. Они также смогут атаковать критически важную инфраструктуру Украины, погружая украинские города во тьму и нанося вред экономике страны. Затем они почти наверняка начнут ковровые бомбардировки украинских городов, вынуждая Украину использовать истощающиеся запасы перехватчиков для защиты своего гражданского населения и оставляя линию фронта незащищенной.

Неужели республиканцы хотят повторения ужасов Бучи? Фото: Скриншот

В конце концов, когда перехватчики закончатся, гражданское население останется беззащитным. Представьте себе вид пилотируемых российских бомбардировщиков, летающих над украинскими городами и разрушающих их. Результатом станет гуманитарная катастрофа. Россия нанесет жертвы среди гражданского населения в масштабах, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны, намеренно нанося удары по школам, больницам и жилым домам, чтобы сломить волю Украины. (Если вы в этом сомневаетесь, просто посмотрите на жестокие нападения России и массовые убийства мирных жителей во время ее варварской воздушной кампании 2016 года в Алеппо, Сирия). Массовая волна беженцев начнет покидать страну, еще больше разрушая экономику.

Обладая превосходством в воздухе, Россия может атаковать не только население и гражданскую инфраструктуру Украины, но и ее оборонную промышленность. Оружие украинского производства, такое, как морской беспилотник MAGURA V5, использовалось (наряду с противокорабельными ракетами большой дальности американского производства) для разгрома Черноморского флота Москвы и принуждения российского военно-морского флота к выводу из крымских портов и украинских территориальных вод. Это позволило Украине возобновить экспорт зерна, которое имеет решающее значение для ее экономики. Но если у Украины закончатся противокорабельные возможности, российские военно-морские силы вернутся, что позволит им нанести удар по важнейшему портовому городу Одесса, прекратить поставки зерна и нацелиться на гражданское население на Западе Украины, которое вновь подвергнется опасности из-за истощения ресурсов ПВО Украины.

Хотя Украина вряд ли падет в этом году, будут созданы условия для победы России в 2025 году — как раз к моменту, как (республиканцы надеются) Дональд Трамп вступит в должность. Таким образом, катастрофический коллапс Украины вполне может произойти под присмотром Республиканской партии, а не Байдена. Представьте себе возмущение, когда ошеломленные американцы наблюдают, как российские войска маршируют в Киев, убивая и грабя, как они это делали в Буче в начале войны. На кого, по мнению республиканцев, американцы возложат ответственность за зверства, которые увидят на своих экранах?

Но в действительности, на этот раз политические последствия во многих отношениях будут еще хуже. По крайней мере, в Афганистане Байден мог утверждать, что пришло время вывести американские войска из опасной зоны. Но в Украине нет американских войск, которым угрожает опасность. Республиканцы готовы покинуть Украину не для того, чтобы спасти жизни американцев, а для того, чтобы сэкономить деньги. Возможно, это решение будет не так популярно, как они думают, когда американцы увидят по телевизору безжизненные тела украинских женщин и детей.

А как насчет возможности позволить Европе восполнить этот дефицит оружия? Ответ простой: у европейцев нет для этого запасов. "Только у США есть доступные запасы боеприпасов, бронетехники и снарядов к ней, а также перехватчиков ПВО, чтобы существенно повлиять на траекторию конфликта в ближайшие недели и месяцы", — говорит Фред Каган, директор проекта "Критические угрозы" в США.

И вот итог: без помощи США силы Путина начнут марш к Киеву, и Украина станет следующим Афганистаном. То есть для республиканцев пришло время выбора: если вы не хотите, чтобы вас обвиняли в падении Киева так же, как Байдена обвиняют в падении Кабула, пошлите военную помощь Украине.

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