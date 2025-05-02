Железный занавес 2.0: как может выглядеть "стена безопасности" между Украиной и Россией

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Президент Дональд Трамп верит в пограничные стены. "Стены работают", — сказал он, и он по-прежнему полон решимости достроить свою стену на южной границе США, чему демократы препятствовали во время его первого срока.

А пока есть идея: Трамп должен построить стену между Россией и Украиной.

Сейчас Польша строит нечто подобное на протяжении всей 400-мильной границы с Россией и союзной с ней Беларусью. Польские чиновники изучили вторжение России в Украину и придумали пограничный барьер, специально предназначенный для того, чтобы остановить российскую армию. Проект, получивший название "Восточный щит", начал строиться в октябре и будет сочетать в себе старые добрые физические барьеры и высокотехнологичные системы наблюдения. Проект физического барьера начинается со стальной стены, защищенной колючей проволокой и подкрепленной глубоким противотанковым рвом. За ней: 650 футов противотанковых препятствий и минных полей, а затем траншеи, из которых польские войска и войска НАТО могут вступить в бой с наступающим противником. За ними следуют искусственное болото и дренажная канава, далее — бункеры с орудийными башнями и подземные убежища, в которых гражданские лица могли бы укрыться в случае военных действий.

Эта мощная физическая оборона будет усилена высокотехнологичными элементами, не видимыми невооруженным глазом. Польша строит вдоль границы базовые станции, оснащенные сложными системами раннего предупреждения, которые будут собирать сигналы разведки, данные с акустических датчиков и изображения со спутников, самолетов-разведчиков и беспилотников. Они будут служить центрами, с помощью которых можно будет выявлять наступающие российские войска и отражать их, используя кинетическое оружие, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Все эти усилия будут опираться на платформы разведки, наблюдения и рекогносцировки с искусственным интеллектом, а также на четыре системы "аэростат", состоящие из радаров, прикрепленных к массивным привязным дирижаблям, парящим в милях над границей. Эти системы, которые Польша заказала у США в прошлом году, будут вести наблюдение на расстоянии сотен миль.

Проект "Восточный щит" пользуется большой поддержкой в Польше со стороны всех политических сил. Он был запущен правой партией "Право и справедливость", когда она находилась у власти, а теперь воплощается в жизнь ее преемницей, "Гражданской платформой". "Мы сделаем польскую границу безопасной в мирное время и непроходимой для врага в военное", - заявил премьер-министр Дональд Туск около года назад, добавив, что Польша будет работать с балтийскими странами - Эстонией, Латвией и Литвой - над расширением "Восточного щита", чтобы охватить и их границы с Россией.

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"Восточный щит": Польша и страны Балтии заминируют границы с РФ и Беларусью

Так почему бы не распространить эту систему в Украину? Если Польша может построить сложный барьер, способный остановить российскую армию, то мы, безусловно, можем помочь Украине построить аналогичную систему на территории, которая станет демилитаризованной зоной, подобной корейской, рядом с оккупированной Россией украинской территорией в рамках любого мирного соглашения.

Проект, учитывая все преимущества, будет выгодным. Польша тратит около 2,5 миллиарда долларов на защиту своей 400-мильной границы, так что стоимость аналогичного барьера вдоль линии фронта в Украине не должна быть радикально выше - чуть больше, если его протянуть вдоль остальной части международной границы Украины с Россией. По сравнению с 50 миллиардами долларов, которые Украина хочет потратить на американское оружие, пограничная стена может быть самым экономичным способом гарантировать послевоенную безопасность Украины.

Важно, что стена может быть построена без затрат для американских налогоплательщиков. Более того, Трамп мог бы помочь Украине построить ее с прибылью, используя те же прямые кредиты на иностранное военное финансирование, которые Польша привлекает для строительства ключевых элементов своего "Восточного щита" - кредиты, проценты по которым выплачиваются правительству США. Украина также могла бы использовать некоторые из 50 миллиардов долларов кредитов G7, которые она получила (финансируемые за счет процентов от замороженных российских активов). Или, если Европейский союз согласится, можно будет использовать сами активы. Стоимость украинской стены была бы невелика, а механизмов для ее оплаты - множество. Все, что нужно, - это мирное соглашение и желание ее построить.

Некоторым украинцам может не понравиться символика стены, разделяющей свободные и оккупированные территории их страны, и они увидят в ней современный "железный занавес". Некоторые поляки испытывают аналогичные чувства по поводу Восточного щита. Но, как объяснил в прошлом году президент Польши Анджей Дуда, "если безопасность моих соотечественников должна быть защищена тем, что "железный занавес" снова будет установлен, то хорошо, что... пока мы находимся по свободную сторону от него".

Украинцы должны помнить: Берлинская стена пала менее чем через два десятилетия после завершения строительства, холодная война закончилась, и Германия была воссоединена. То же самое может однажды произойти и в Украине. А пока Россия представляет смертельную угрозу для существования Украины, и пограничная стена в стиле Восточного щита поможет защитить украинский народ от этой угрозы.

Трамп должен ее построить. Потому что он прав: стены работают.

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