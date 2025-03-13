Агент Путина или друг Украины? 5 неправильных представлений о президенте США

Related video

Из неудачной встречи в Овальном кабинете стало ясно, что Владимир Зеленский не понимает ни президента Дональда Трампа, ни того, что движет им, когда речь идет о прекращении войны в Украине.

Украинский президент не одинок. Критики убеждены, что Трамп любит Владимира Путина и склоняется на сторону России, а многие правые антиукраинцы считают, что он разделяет их враждебность к Киеву. И те, и другие ошибаются, и склонны отбирать его высказывания для поддержки своих предубеждений, упуская из виду многие произнесенные им слова, подрывающие их нарратив.

Истина более сложна. Я провел много часов, беседуя с Трампом и беря у него интервью об Украине и изучая все, что он говорил на эту тему с момента полномасштабного вторжения России три года назад. Я могу не соглашаться с каждым элементом подхода Трампа, например, с его решением приостановить военную помощь и обмен разведданными с Киевом. Но пока лидеры Украины не поймут истинные цели и задачи Трампа, они будут продолжать враждовать с человеком, в руках которого находится судьба их страны.

Вот пять вещей, которые многие американцы, украинцы и другие наблюдатели не понимают в отношении Трампа, когда речь заходит об Украине:

1. Самая насущная цель Трампа - прекратить боевые действия.

Когда речь заходит об Украине, Трамп в первую очередь говорит о том, что: а) война никогда бы не началась, если бы он был президентом, и б) он хочет, чтобы убийства прекратились. "Я чувствую, что обязан попытаться сделать что-то, чтобы остановить смерть", - сказал он во время встречи с Зеленским 28 февраля. "С обеих сторон мы теряем много солдат. И мы хотим, чтобы это прекратилось. И мы хотим, чтобы эти деньги были направлены на другие цели, например, на восстановление".

Именно поэтому он хочет немедленного прекращения огня, в то время как переговоры о долгосрочном мирном соглашении продолжаются. Настоящий вред, который нанес Зеленский во время встречи в Овальном кабинете, заключался не в том, что он лично оттолкнул Трампа (хотя он, конечно, сделал это), а в том, что он убедил Трампа в том, что не хочет мира. Зеленский резко отверг возможность немедленного прекращения огня, поскольку, по его словам, Путин уже 25 раз нарушал соглашения о прекращении огня, сказав Трампу: "Вот почему мы никогда не согласимся на простое прекращение огня. Оно не сработает без гарантий безопасности". Он поставил под сомнение ценность дипломатии, потребовав от вице-президента Джей Ди Вэнса: "О какой дипломатии, Джей Ди, вы говорите?" И когда Зеленский подробно рассказывал о зверствах Путина, Трамп увидел человека, настолько ослепленного своим презрением к Путину, что это заслоняет желание достичь окончания войны. "Вы видите, с какой ненавистью он относится к Путину. Мне очень трудно заключить сделку с такой ненавистью", - сказал Трамп, когда встреча зашла в тупик.

Это привело к худшему из возможных результатов: Трамп решил, как он выразился на Truth Social, что Зеленский "не готов к миру". Затем Зеленский укрепил это впечатление, заявив журналистам в Лондоне, что до окончания войны "еще очень и очень далеко", но что он ожидает продолжения военной помощи со стороны США, поскольку "Украина имеет достаточно прочные партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки", чтобы помощь продолжала поступать. Неправильный ответ.

Это убедило Трампа, который хочет закончить войну за месяцы, а не за годы, что военная помощь США поощряет неуступчивость Зеленского. "Этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка", - заявил он в социальной сети. Поэтому он приостановил оказание военной помощи и передачу разведданных Украине, чтобы заставить Зеленского согласиться на прекращение огня.

Зеленский должен был безоговорочно принять предложенное Трампом прекращение огня, что возложило бы ответственность на Путина: если бы российский лидер отказался от него или нарушил его, то объектом гнева и принуждения Трампа стал бы он, а не Зеленский.

Катастрофическая встреча в Овальном кабинете Фото: Офис Президента Украины

2. Трамп хочет помочь Украине получить наилучшую сделку.

Трамп стремится помочь Украине выжить как суверенному и независимому государству. Именно поэтому первым соглашением, которое он заключил по возвращении в Белый дом, стало "прочное партнерство" с Киевом для совместной разработки украинских минералов и редкоземельных металлов - после его подписания Америка будет в буквальном смысле финансово инвестирована в выживание Украины.

Трамп также хочет помочь Украине отвоевать как можно больше территории за столом переговоров. Во время президентских дебатов на CNN в июне Трампа спросили, являются ли для него приемлемыми требования Путина о том, чтобы Россия "оставила себе украинскую территорию, на которую она уже претендует". "Нет, они неприемлемы", - ответил он. А во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в прошлом месяце он заявил, что планирует помочь Украине вернуть утраченные территории. "Большая часть морской линии была захвачена, и мы будем говорить об этом", - сказал Трамп, - "И мы посмотрим, сможем ли мы вернуть ее или получить большую ее часть обратно для Украины".

Трамп также понимает, что Украине нужны гарантии безопасности. Одной из таких гарантий он считает сделку по полезным ископаемым. "Мы будем работать там. Мы будем работать на земле. И... никто не будет трогать наших людей, когда мы будем там", - пояснил Трамп. Но он знает, что их потребуется больше - именно поэтому во время встречи с Зеленским он публично заявил, что открыт к возможности отправки американских войск в составе миротворческих сил. "Я знаю, что другие страны собираются это сделать, и так получилось, что они находятся совсем рядом. Мы не брали на себя обязательств, но вполне можем", - сказал он.

Трамп не против других идей относительно долгосрочных мер безопасности. Но он считает, что безопасность - это последнее, о чем нужно договариваться, а не первое. "Безопасность - это так просто. Это около 2 процентов проблемы. Я не беспокоюсь о безопасности. Я беспокоюсь о том, чтобы сделка состоялась", - сказал он в прошлом месяце. Я не уверен, что он прав - и Зеленский, конечно, с этим не согласен, - но если Зеленский потребует мер безопасности заранее, как условие прекращения боевых действий, он натолкнется на переговорную стратегию Трампа. Это неразумно.

3. Трамп говорит приятные вещи о Путине в качестве тактики ведения переговоров.

Как на самом деле Трамп относится к российскому вторжению в Украину? "Нападение России на Украину ужасно", - заявил он на конференции консервативных политических действий в 2022 году. "Это возмутительно, это зверство, которое никогда не должно было произойти".

Но теперь, когда президент ведет мирные переговоры, он не видит смысла в том, чтобы называть злодеяния Путина. "Вы хотите, чтобы я говорил ужасные вещи о Путине, а потом сказал: "Привет, Владимир, как у нас дела со сделкой?". Так не бывает", - объяснил он во время злополучного визита Зеленского.

Трамп считает, что для заключения сделки он должен восприниматься как нейтральный арбитр. "Если бы я не был согласен с ними обоими, мы бы никогда не заключили сделку", - сказал он в Овальном кабинете. "Я не поддерживаю Путина. Я ни с кем не солидаризируюсь. Я за Соединенные Штаты Америки и за благо всего мира". На публике Трамп занимает нейтральную позицию. Но на самом деле он пытается помочь Киеву выжить.

И хотя его критики считают, что он действительно на стороне Путина, Трамп не считает нужным доказывать свою жесткость в отношении России. "Никто не был более жестким по отношению к России, чем я", - сказал он мне в 2020 году, прежде чем изложить перечень действий, которые он предпринял против России во время своего первого срока, от санкций до кибератак. Нет причин думать, что он не сделает этого снова, если решит, что Путин - непримиримая сторона.

Путин сказал Трампу, что хочет мира, поэтому Трамп принимает его "да" - пока что. Но в какой-то момент российскому лидеру придется доказывать это не словами, а действиями. Если Путин продолжит вести Трампа за собой, он узнает, как быстро Трамп ополчится на него. Действительно, после того как на прошлой неделе Путин усилил ракетные удары по украинским городам, Трамп, как сообщается, стал все больше возмущаться и предупредил, что готовится ввести "масштабные банковские санкции, санкции и тарифы против России, пока не будет прекращен огонь и не будет достигнуто окончательное соглашение о мире".

Путин может этого не осознавать, но он находится на коротком поводке. Лучшая стратегия Зеленского - быть как можно более сговорчивым с Трампом и поставить Путина в положение, когда он будет натягивать поводок, стараясь не идти туда, куда его хочет повести Трамп.

Важно

Украина должна стать 51-м штатом: почему сближение с США — наилучшая перспектива

4. Трамп хочет защитить американских налогоплательщиков.

Трамп критикует то, сколько Соединенные Штаты потратили на помощь Украине, но это потому, что он считает, что война никогда не должна была произойти и никогда бы не произошла при нем. Он молчаливо поддержал пакет помощи, принятый Конгрессом в прошлом году. Трамп хотел, чтобы это были кредиты, а не помощь. Сегодня, год спустя, многие сторонники Украины в Конгрессе согласны с тем, что вооружать Украину в будущем следует за счет процентных кредитов на иностранное военное финансирование, обеспеченных украинскими полезными ископаемыми в качестве залога.

Трамп утверждает, что Соединенные Штаты потратили 350 миллиардов долларов на помощь Украине. Он не объяснил, как он пришел к этой цифре, но я подозреваю, что он считает все, что мы потратили после полномасштабного вторжения России - включая укрепление обороны НАТО в Европе и развертывание дополнительных войск и вооружений в Польше и странах Балтии - как стоимость войны для американских налогоплательщиков.

В отличие от этого, Зеленский неразумно преуменьшил финансовый вклад США, заявив, что "в общей сложности США отдельно предоставили нам около 67 миллиардов долларов на вооружение, и мы получили 31,5 миллиарда долларов в качестве бюджетной поддержки". Это грубая ошибка; каждый член Конгресса знает, что он голосовал за помощь Украине в размере $183 млрд по пяти законопроектам, причем многие из них подвергались за это атаке со стороны антиукраинских правых. Занижение этой поддержки ущемляет союзников Украины и выглядит как неблагодарность.

Трамп верит, что может помочь Украине выжить и восстановиться, при этом не забывая об американских налогоплательщиках, и сделка по минералам - способ сделать это. Зеленскому следовало бы перестать сбрасывать со счетов уровень поддержки США и подписать сделку как можно скорее.

5. Трамп не разделяет враждебности антиукраинских правых.

Если уж на то пошло, он считает себя лучшим другом Украины. Ему нравился Зеленский (по крайней мере, до встречи в Белом доме), и он считает, что украинский лидер спас его во время первого импичмента. "Он был как стальной", - сказал Трамп, стоя рядом с Зеленским в Trump Tower прошлым летом. Он сказал: "Президент Трамп не сделал абсолютно ничего плохого". Он сказал это громко и четко. И мистификация импичмента умерла прямо на этом месте. ... И я это оценил".

Зеленский воспользовался всей этой доброй волей и растратил ее в ходе одной неудачной встречи. Проделать путь от похвалы и искреннего расположения Трампа в Трамп-тауэр до бесцеремонного выдворения из Белого дома - это уже дипломатический подвиг.

Дело в том, что Зеленский получил дружбу Трампа и потерял ее. Он должен вернуть ее, потому что - нравится ему это или нет - от этого зависит судьба его страны. И единственный способ сделать это - убедить Трампа в том, что, как сказал Трамп, стоя рядом с Зеленским прошлым летом: "Мы оба хотим, чтобы эта война закончилась". Если Трамп в это не верит, то его благодарность за поддержку Зеленского при попытке импичмента не будет много значить.

Возможно, по ходу переговоров окажется, что я ошибаюсь в чем-то или во всем. Если это так, я буду первым, кто признает это и осудит Трампа. Но, судя по тому, что я видел за последние три года, я считаю, что те, кто утверждает, что Трамп выступает на стороне Путина против Украины, просто неправы. И те, кто шепчет Зеленскому на ухо обратное, не помогают. Они настраивают его на конфронтацию и провал.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Мнения

Важно