Украина должна стать 51-м штатом: почему сближение с США — наилучшая перспектива

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Хочу поделиться с Вами мыслями после разговора со своим американским другом имеющим обширный круг общения в новой Team Trump.

"США были и остаются Вашими стратегическими партнерами! Вы ментально, культурно и религиозно близки американскому народу" — именно такими словами вчера он начал диалог.

Да, существуют сложности в личностных взаимоотношениях между нашими лидерами, но личное не должно отражаться на судьбе всей страны. Настоящий лидер должен это понимать и действовать, даже в ущерб себе исходя из сложившихся обстоятельств.

На самом деле, несмотря на глобальные события, на которые мы с вами повлиять не можем, у нас впервые появился реальный шанс стать по-настоящему ключевым партнером США в этом регионе!

Трамп не скрывает, что считает Европу слабой, и осознает, что даже американская армия не обладает таким боевым опытом, как украинская, не говоря уже о европейских армиях. Поэтому для него стратегически важно иметь сильного союзника в этой части континента!

Называйте это как угодно — неформальный 51-й штат или "шериф" США в Европе — это не имеет значения. Войдя в коалицию с Америкой, мы станем ключевым силовым и финансовым игроком в Европе, что, естественно, не понравится многим европейским лидерам, особенно таким, как Венгрия и Словакия.

Европа много обещает Украине, но дает далеко не все... Фото: Getty Images

По мнению американцев, Европа боится той Украины, которой мы являемся сейчас: сильной, бесстрашной, технологичной, готовой на все — даже погибать и убивать ради сохранения своей страны — европейцы на это не готовы!

Именно поэтому, по мнению новой команды, европейцы будут продолжать обещать нам членство в ЕС еще много поколений, но в реальности так этого и не сделают.

И именно поэтому Европа боится настоящего сближения в финансово-технологическом партнерстве Украины и США.

Что касается сделки по редкоземельным металлам, на которую все-таки пришлось согласиться: напомню, что именно украинская сторона предложила ее Трампу — причем без консультаций с украинским народом. В этом и заключается ключевая несправедливость, о которой нас до сих пор не считает нужным информировать наша власть. А когда Трамп принял предложение, в игру вступили олигархи, которые давно за бесценок получили эти лицензии и не собирались ими делиться — тем более с американцами.

Пусть запомнят ВСЕ!

Нашу Нацию никто не смог ни сломить, ни поработить на протяжении 300 лет, потому что в каждый сложный период истории она перенимала лучшие качества, свойственные разным регионам Украины: жесткость и прямоту Донбасса, мягкость и гибкость Западной Украины, образованность и культурность Слобожанщины…

А сегодня, осознавая, что "другого Трампа в ближайшее время у нас с вами не будет", мы должны стать Одесситами и Черновчанами!

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