Україна має стати 51-м штатом: чому зближення зі США — найкраща перспектива

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Хочу поділитися з Вами думками після розмови зі своїм американським другом, який має велике коло спілкування в новій Team Trump.

"США були і залишаються Вашими стратегічними партнерами! Ви ментально, культурно і релігійно близькі американському народові" — саме такими словами вчора він розпочав діалог.

Так, існують складнощі в особистісних взаєминах між нашими лідерами, але особисте не повинно відбиватися на долі всієї країни. Справжній лідер повинен це розуміти і діяти, навіть на шкоду собі, виходячи з обставин, що склалися.

Насправді, попри глобальні події, на які ми з вами вплинути не можемо, у нас вперше з'явився реальний шанс стати по-справжньому ключовим партнером США в цьому регіоні!

Трамп не приховує, що вважає Європу слабкою, і усвідомлює, що навіть американська армія не має такого бойового досвіду, як українська, не кажучи вже про європейські армії. Тому для нього стратегічно важливо мати сильного союзника в цій частині континенту!

Називайте це як завгодно — неформальний 51-й штат або "шериф" США в Європі — це не має значення. Увійшовши в коаліцію з Америкою, ми станемо ключовим силовим і фінансовим гравцем у Європі, що, природно, не сподобається багатьом європейським лідерам, особливо таким, як Угорщина і Словаччина.

Європа багато обіцяє Україні, але дає далеко не все... Фото: Getty Images

На думку американців, Європа боїться тієї України, якою ми є зараз: сильної, безстрашної, технологічної, готової на все — навіть гинути і вбивати заради збереження своєї країни — європейці на це не готові!

Саме тому, на думку нової команди, європейці продовжуватимуть обіцяти нам членство в ЄС ще багато поколінь, але в реальності так цього і не зроблять.

І саме тому Європа боїться справжнього зближення у фінансово-технологічному партнерстві України та США.

Що стосується угоди щодо рідкоземельних металів, на яку все-таки довелося погодитися: нагадаю, що саме українська сторона запропонувала її Трампу — причому без консультацій з українським народом. У цьому й полягає ключова несправедливість, про яку нас досі не вважає за потрібне інформувати наша влада. А коли Трамп прийняв пропозицію, у гру вступили олігархи, які давно за безцінь отримали ці ліцензії і не збиралися ними ділитися — тим більше з американцями.

Нехай запам'ятають ВСІ!

Нашу Націю ніхто не зміг ні зломити, ні поневолити впродовж 300 років, бо в кожний складний період історії вона переймала найкращі якості, притаманні різним регіонам України: жорсткість і прямоту Донбасу, м'якість і гнучкість Західної України, освіченість і культурність Слобожанщини...

А сьогодні, усвідомлюючи, що "іншого Трампа найближчим часом у нас із вами не буде", ми маємо стати Одеситами і Чернівчанами!

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