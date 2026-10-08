Предвидеть "Бандероли" и "Герани": как Украине преодолеть технологическое отставание в войне

СЕГОДНЯ НАМ НУЖНЫ НЕ ПРОСТО НОВЫЕ ДРОНЫ. НАМ НУЖНА СИСТЕМА, КОТОРАЯ ИХ СОЗДАЕТ.

В Украине сотни компаний, инженерных команд и отдельных разработчиков занимаются БПЛА, РЭБ, РЭР, радарами, перехватчиками и другими оборонными технологиями. И подавляющее большинство из них — частный бизнес.

И это нормально!

Производитель должен понимать: если он создает продукт, необходимый армии, выполняет техническое задание и проходит испытания, он получит государственный заказ, сможет зарабатывать, наращивать объемы производства и вкладывать средства в технологии следующего поколения.

Но сегодня главная проблема — не только в деньгах. Главная проблема — ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ.

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Если завтра перед нами возникнет конкретная угроза — например, реактивная "Бандероль", новое поколение "Гераней" или другое средство поражения, мы не можем позволить себе, чтобы десятки украинских команд, работая отдельно друг от друга, месяцами искали решение одной и той же проблемы. Ведь пока мы найдем противодействие, противник уже пройдет еще несколько технологических циклов.

В России это в значительной степени урегулировано на институциональном уровне:

ГОСУДАРСТВО СТАВИТ ЗАДАЧУ.

Профильные структуры мобилизуют ресурсы для этой цели.

Наука, производители, военные и финансирующие организации работают над достижением конкретного результата.

После этого решение масштабируется.

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Именно так должны работать и мы, только быстрее, гибче и с использованием новейших технологий.

Нам необходимо провести полную систематизацию украинских производителей defense-tech: кто что разрабатывает, какими компетенциями обладает, какие производственные возможности имеет и что может масштабировать. После этого государство должно формулировать конкретные технологические задачи, объединять вокруг них лучшие команды и гарантировать заказы тем, кто дает результат. Не уничтожая конкуренцию. Наоборот, создавая конкуренцию РЕШЕНИЙ, но в рамках единой системы.

Именно поэтому еще в 2023 году мой друг, разведчик Андрей Щербина, предложил на базе ОТУВ "ХАРЬКОВ" идею создания ХАБА ВОЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА.

На мой взгляд, сегодня эта идея актуальна как никогда. И именно поэтому то, что сейчас сделала команда "Квадрата" и Тимура, объединив средства РЭБ и РЭР в единую систему вместе с радиолокационной сетью, — это правильное направление.

Не отдельные средства РЭБ, РЭР и радар в каждом организме, а ЕДИНАЯ СИСТЕМА, в которой средства видят друг друга, обмениваются информацией и работают над одной задачей.

Вот к чему должна стремиться вся украинская военно-технологическая машина.

У нас достаточно талантливых людей, есть уникальный боевой опыт, есть частный сектор, способный разрабатывать технологии быстрее, чем огромные государственные корпорации. Теперь нам нужно самое главное — ОБЪЕДИНИТЬ ЗООПАРК В СИСТЕМУ.

Потому что современную технологическую войну выиграет не тот, кто однажды создал лучший дрон. Ее выиграет тот, кто способен БЫСТРЕЕ ПРОТИВНИКА ПРОХОДИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ.

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