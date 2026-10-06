12 турелей против дронов РФ: какая эффективность сбивания реактивных "Шахедов", — Воздушные силы (видео)

Небо над Киевом защищают 12 турелей с пулеметами калибра 12,7 мм, которые сбивают реактивные дроны РФ на дальности 1400 м, рассказал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко. Выяснилось, что результативность работы таких средств противовоздушной обороны иногда достигает 40%. Как работают турели для защиты киевлян от реактивных "Шахедов"/"Гераней", которые мчатся к цели со скоростью 500-600 км/ч?

6 октября Черевашенко прибыл на заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которое вел народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Заседание ВСК транслировалось на YouTube-канале политика. Представитель Воздушных сил рассказал о работе системы ПВО: в частности, речь шла о мобильных огневых группах, которым необходимо повысить качество работы и которые испытывают дефицит кадров в 40%. Согласно данным Воздушного командования, автоматизированные турели в Киеве и на других направлениях демонстрируют эффективность от 20 до 40%, а в среднем — 28%.

Реактивные дроны РФ — Черевашенко о турелях, см. с 47:02

Черевашенко уточнил, что турели не являются полностью автономными. В частности, они получают данные от радаров и информационно-телекоммуникационных систем и могут самостоятельно наводиться на цель, искать её и сопровождать. При этом сбивание происходит только по команде оператора, принимающего решение. Причина, по которой система не является на 100% автономной, — соображения безопасности, поскольку рядом работают другие подразделения Сил обороны. Реактивные дроны и ракеты-дроны "Бандероль" сбивались на расстоянии 800–1400 м, уточнил офицер.

Видео дня

"В среднем эффективность применения составляет около 28 %. Но всё зависит от того, что турель обнаруживает [цель] на большом расстоянии, а обстрел ведётся [с более близкого расстояния]", — прозвучало на видео.

По словам заместителя командующего Воздушными силами, турели совершенствуются, и в скором времени появится пулемет большего калибра, что увеличит дальность и поражающую способность. Также выяснилось, что на территории Украины на различных направлениях расположено около 200 таких средств ПВО: основные зоны действия — это, помимо Киевской области, Харьковская, Запорожская и Одесская области.

Еще один тезис Черевашенко касался малых ракет-перехватчиков. Указано, что их производят "сотнями", а эффективность составляет 50%. Что касается дронов-перехватчиков, то Минобороны внесло в реестр два основных устройства — Predator и Steliter: в целом насчитывается около 20 разработок. По словам военного, необходимое наращивание до требуемого количества произойдет "до конца ноября". Также он добавил, что РФ пытается довести количество реактивных дронов в залпе до 80% (на сегодня — 40%), и они вскоре могут достичь скорости 800-900 км/ч.

Реактивные дроны РФ — как работают турели ПВО

Отметим, что 5 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об установке в Киеве 12 турелей с ИИ, которые используются для сбивания реактивных дронов РФ. Впоследствии появилось пояснение военного эксперта Богдана Долинце, который уточнил, что такое количество может защитить отдельное направление под Киевом, а для защиты всей столицы необходимо несколько полос по 100–150 устройств: ориентировочно — около 300. Кроме того, отдельно для защиты объектов инфраструктуры — по 2–4 шт. Также отмечается, что турели с ИИ могут работать без оператора и поэтому будут принимать решения о сбивании быстрее, чем человек. На портале Uninted24 сообщили, что у турелей сектор обзора 360°, скорость целей — до 800 км/ч, имеется ИИ/автономное наведение, а стоимость — около 150 тыс. долл. (около 6,7 млн грн).

Реактивные дроны РФ — как работают турели ПВО Sky Sentinel

Ранее Фокус писал об этом типе средств ПВО: о нём говорил предыдущий министр обороны Михаил Федоров. В частности, зимой-осенью 2026 года появились кадры отработки турелей Sky Sentinel в Харьковской области. Министр сообщил, что создается система частной ПВО, в рамках которой компании смогут устанавливать такие системы возле важных объектов, интегрировать их с радарами Воздушных сил и сбивать цели. Федоров опубликовал серию видео с кадрами автоматического поражения "Шахедов", попадающих в поле зрения турелей.

Напоминаем, что в мае 2026 года стало известно о случаях использования турелей с ИИ для сбивания оптоволоконных дронов РФ.