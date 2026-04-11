Турели для противодействия дронам РФ: В Украине начала работу первая частная ПВО (фото, видео)

Украинская компания Carmine Sky разместила на территории Украины первую частную систему противовоздушной обороны. В нее входит система башен с дистанционно управляемыми турелями Sky Sentinel.

Известно, что компания использует систему удаленного контроля с помощью игрового джойстика. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Разработкой занимается компания Carmine Sky, которая придумала устанавливать автоматические турели на базе пулемета M2 Browning. Сама система управляется с помощью игрового геймпада, а изображение передает камера с функцией машинного зрения.

"Турели самостоятельно распознают цели и наводятся на них, а оператор, который может находиться за сотни километров от объекта, лишь подтверждает открытие огня", — объясняет детали работы системы портал "Милитарный".

Эффективность сбивания российских дронов с помощью комплексов Sky Sentinel сейчас составляет 85%. Сейчас основными целями для сбивания являются именно ударные БПЛА.

"Основными целями для нас являются "Шахеды", соответственно их и сбиваем. Вчера сбили реактивный "Шахед" — все, что попадает в зону действия турели, дальше не полетит", — сообщил специалист по коммуникациям компании.

Также в Carmine Sky отмечают, что сейчас в штате задействованы преимущественно гражданские: курьеры, полицейские и таксисты. Также в штат работников приобщаются бывшие украинские военные.

Ранее Фокус сообщал о том, что ВСУ планирует использовать автоматизированные турели. Установка этой системы на вооружение стала новым этапом в развитии противодронных технологий.

Впоследствии стало известно, что системы с ИИ будут сбивать реактивные "Шахеды". В Украине идет работа над поворотными турелями с искусственным интеллектом (ИИ), предназначенными для уничтожения российских реактивных беспилотников.