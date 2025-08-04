Системы с ИИ будут сбивать реактивные "Шахеды": в Украине создают новое оружие (видео)

В Украине идет работа над поворотными турелями с искусственным интеллектом (ИИ), предназначенными для уничтожения российских реактивных беспилотников "Шахед".

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Украинские разработчики стремятся реализовать решение для защиты от реактивных "Шахедов" на базе тепловизоров, с захватом цели с помощью ИИ и подключением зенитных систем, работающих на больших высотах, рассказал специалист в сфере радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире "Радио NV".

Сергей "Флеш" Бескрестнов о реактивных "Шахедах"

"Речь идет о поворотных турели. Сейчас мы сбиваем "Шахеды" силами мобильных огневых групп, которые работают с земли. Поворотные турели будут управляться искусственным интеллектом — будут наводиться на "Шахед", экстраполировать его маневры, движения и, используя, так сказать, нейросеть, смогут поражать точнее", — пояснил "Флеш".

Эксперт также предположил, что в будущем тактика перехвата "Шахедов" изменится. К примеру, вместо того, чтобы догонять "Шахед", перехватчики могут начать работать на опережение.

Специалист по радиотехнологиям также отметил, что реактивные "Шахеды" уже летают группами. По его мнению, россияне могли накопить на складах определенное количество этих беспилотников.

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"Я не склонен к пессимизму, но работы еще много. Единственное, к чему призываю — не действовать постфактум, а опережать, как это делает противник. Потому что если мы будем постоянно догонять, а не опережать, это ничем хорошим не закончится", — подчеркнул он.

Напомним, по мнению обозревателя портала "Милитарный" Вадима Кушникова, для защиты от реактивных "Шахедов" нужна истребительная авиация или наземные комплексы противовоздушной обороны среднего и большего радиуса действия. В частности, он упомянул комплексы Iris-T, Nasams.

Фокус также сообщал, что конструкторское бюро "Технари" разработало собственный многоразовый реактивный дрон-перехватчик для защиты от "Шахедов", который получил название "Мангуст". После фиксации цели этот БПЛА уничтожает ее в автоматическом режиме, не требуя участия оператора.