Системи зі ШІ будуть збивати реактивні "Шахеди": в Україні створюють нову зброю (відео)

В Україні йде робота над поворотними турелями зі штучним інтелектом (ШІ), призначеними для знищення російських реактивних безпілотників «Шахед».

Related video

Українські розробники прагнуть реалізувати рішення для захисту від реактивних "Шахедів" на базі тепловізорів, із захопленням цілі за допомогою ШІ та підключенням зенітних систем, що працюють на великих висотах, розповів фахівець у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі "Радіо NV".

Сергій "Флеш" Бескрестнов про реактивні "Шахеди"

"Йдеться про поворотні турелі. Зараз ми збиваємо "Шахеди" силами мобільних вогневих груп, які працюють із землі. Поворотні турелі будуть керуватися штучним інтелектом — наводитимуться на "Шахед", екстраполюватимуть його маневри, рухи й, використовуючи, так би мовити, нейромережу, зможуть уражати точніше", — пояснив "Флеш".

Експерт також припустив, що в майбутньому тактика перехоплення "Шахедів" зміниться. До прикладу, замість того, щоб наздоганяти "Шахед", перехоплювачі можуть почати працювати на випередження.

Фахівець з радіотехнологій також зазначив, що реактивні "Шахеди" вже літають групами. На його думку, росіяни могли накопичити на складах певну кількість цих безпілотників.

Важливо

В планах 40 000 "Шахедів": як РФ робить свої БпЛА ще небезпечнішими, – розвідка

"Я не схильний до песимізму, але роботи ще багато. Єдине, до чого закликаю — не діяти постфактум, а випереджати, як це робить противник. Бо якщо ми постійно наздоганятимемо, а не випереджатимемо, це нічим добрим не завершиться", — наголосив він.

Нагадаємо, на думку оглядача порталу "Мілітарний" Вадима Кушнікова, для захисту від реактивних "Шахедів" потрібна винищувальна авіація або наземні комплекси протиповітряної оборони середнього та більшого радіуса дії. Зокрема, він згадав комплекси Iris-T, Nasams.

Фокус також повідомляв, що конструкторське бюро "Технарі" розробило власний багаторазовий реактивний дрон-перехоплювач для захисту від "Шахедів", який отримав назву "Мангуст". Після фіксації цілі цей БПЛА знищує її в автоматичному режимі, не потребуючи участі оператора.