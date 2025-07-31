Чим збивати нові реактивні "Шахеди": експерт пояснив, які системи потрібні Україні

Для обстрілів України росіяни почали використовувати реактивні «Шахеди». Збивати ці безпілотники може винищувальна авіація або наземні комплекси протиповітряної оборони (ППО) середнього та більшого радіуса дії.

Related video

Для захисту від реактивних "Шахедів" підійдуть засоби, здатні збивати крилаті ракети, зазначив оглядач порталу "Мілітарний" Вадим Кушніков сказав в ефірі "Суспільного". Зокрема, він згадав комплекси Iris-T, Nasams, а також засоби протиповітряної артилерії з програмованими боєприпасами.

Як пояснює експерт, "Шахеди" з реактивними двигунами відрізняться набагато більшою швидкістю. Відповідно, під час обстрілів часу на реагування менше.

"Поки що росіяни застосовують їх переважно точково. Ми не бачимо, що масовість застосування якось збільшується. Тобто, ми можемо припустити, що росіяни накопичили певну кількість подібних засобів і застосовують їх під час своїх комбінованих атак разом з іншими засобами", — сказав він.

Важливо

РФ почала атакувати Україну реактивними "Шахедами": чим вони небезпечніші за звичані

За словами Кушнікова, мобільні вогневі групи, які використовують великокаліберну стрілецьку зброю, не можуть ефективно уражати ці БПЛА. Щодо зенітних дронів, експерт зазначив, що поки не зустрічав моделей для перехоплення реактивних "Шахедів"

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап висловив думку, що дрони-перехоплювачі, які сьогодні є на озброєнні Сил оборони України, навряд чи розв'яжуть проблему атак "Шахедів", бо мають обмеження за висотою.

Фокус також повідомляв, що конструкторське бюро "Технарі" заявило про розробку власного багаторазового реактивного дрона-перехоплювача "Мангуст". Безпілотник здатен розганятися до 300-310 км на годину, підійматися на 5000 м та виконувати бойові завдання в радіусі 12 км.