БПЛА-перехоплювачі не допоможуть: експерт розповів, як захиститися від "Шахедів"

Дрони-перехоплювачі, які сьогодні є на озброєнні Сил оборони України, навряд чи розв'яжуть проблему атак "Шахедів", бо мають обмеження за висотою. Допомогти тут можуть літаки або невеликі ракети.

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Зенітні дрони зараз розглядаються як один з основних засобів боротьби проти "Шахедів". Однак вони ефективні лише на висоті до 2000 метрів, пояснив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі "24 Каналу".

Він зазначив, що для таких БПЛА дуже важко піднятися на висоту 3-4 тисяч метрів. Крім того, виникає питання про систему наведення цих БПЛА.

"Або вони будуть з інфрачервоною голівкою, або лазерне підсвічування, як це все буде? Тут є питання. Але я впевнений, що найефективніше буде, якщо ці дрони будуть встановлюватися на літаки", — сказав Криволап.

На думку експерта, більш ефективним засобом проти "Шахедів" є невеликі ракети, такі як Mark 1 від естонської компанії Frankenburg Technologies. У січні Україна вже отримала 6 тисяч цих ракет.

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"Там була пропозиція створити підприємство спільне, щоб виготовляти їх у великих кількостях. Тоді б у нас повітряний простір був би досить надійно захищений", — підсумував Криволап.

Нагадаємо, за словами заступника командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олеся Маляревича, нові російські "Шахеди" вже літають зі швидкістю 300 км/год і здіймаються на висоту понад 2 км.

Фокус також писав про те, що РФ запустила по Україні "Шахед", оснащений тепловізійною камерою. Такий БПЛА може виявляти цілі в повній темряві і завдавати точніших ударів.