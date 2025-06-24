БПЛА-перехватчики не помогут: эксперт рассказал, как защититься от "Шахедов"

Дроны-перехватчики, которые сегодня есть на вооружении Сил обороны Украины, вряд ли решат проблему атак «Шахедов», так как имеют ограничения по высоте. Помочь здесь могут самолеты или небольшие ракеты.

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Зенитные дроны сейчас рассматриваются как одно из основных средств борьбы против "Шахедов". Однако они эффективны только на высоте до 2000 метров, объяснил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "24 Канала".

Он отметил, что для таких БПЛА очень трудно подняться на высоту 3-4 тысяч метров. Кроме того, возникает вопрос о системе наведения этих БПЛА.

"Или они будут с инфракрасной головкой, или лазерная подсветка, как это все будет? Здесь есть вопросы. Но я уверен, что наиболее эффективно будет, если эти дроны будут устанавливаться на самолеты", — сказал Криволап.

По мнению эксперта, более эффективным средством против "Шахедов" являются небольшие ракеты, такие как Mark 1 от эстонской компании Frankenburg Technologies. В январе Украине уже получила 6 тысяч этих ракет.

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"Там было предложение создать предприятие совместное, чтобы изготавливать их в больших количествах. Тогда бы у нас воздушное пространство было бы достаточно надежно защищено", – заключил Криволап.

Напомним, по словам заместителя командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олеся Маляревича, новые российские "Шахеды" уже летают со скоростью 300 км/ч и поднимаются на высоту более 2 км.

Фокус также писал о том, что РФ запустила по Украине "Шахед", оснащенный тепловизионной камерой. Такой БПЛА может выявлять цели в полной темноте и наносить более точные удары.