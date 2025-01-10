Убийцы "Шахедов": что известно о ракетах от Frankenburg, которые получит Украина

Речь идет о зенитной ракете Mark 1, которая использует технологии на основе искусственного интеллекта. Эксперты отмечают, что характеристики и габариты оружия выгодно отличают его от таких систем, как С-300.

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Украина в ближайшие месяцы получит первые образцы зенитных ракет Mark 1 от эстонской компании Frankenburg Technologies для тестирования. В связи с этим портал АрміяInform выяснял, что известно о ключевых характеристиках данной системы вооружения и какое значение ракеты будут иметь для украинской ПВО.

По информации, размещенной на официальном сайте Frankenburg Technologies, ракета Mark 1 использует программу ситуационной осведомленности на основе искусственного интеллекта, что делает ее одной из самых передовых разработок в области ПВО.

"Технология многообещающая, и мы начнем ее тестирование в Украине в этом году. Все готово к испытаниям, и разработка уже привлекла значительное внимание на рынке", — заявил генеральный директор компании Кусти Салм.

По мнению аналитиков, решение использовать камеру и технологию машинного зрения для автообнаружения и автонаведения делает систему более экономически выгодной по сравнению с традиционными методами.

Оценки экспертов и ключевые характеристики

Конкретные характеристики ракеты Mark 1 официально не раскрыты. Однако аналитики Defense Express на основе обнародованных изображений предполагают, что это компактная ракета длиной около 0,5 метра, предназначенная для перехвата дронов. Эксперты отмечают, что ее малый размер снижает производственные затраты, включая потребность в топливе и материалах.

Сравнивая с известными ракетами, такими как Stinger, специалисты оценивают предполагаемые параметры Mark 1:

дальность — до 2 км;

высота поражения — до 1 км;

вес боевой части — около 0,5 кг.

Такие характеристики делают ее оптимальным средством для борьбы с беспилотниками. Аналитики подчеркивают, что использование дешевых ракет вроде Mark 1 для перехвата дронов значительно эффективнее, чем применение крупногабаритных систем.

"Потому что объективно, конечно возможно лупить 7-метровыми ракетами с С-300 по "Шахеду", но, на порядки выгоднее — значительно более дешевыми средствами, если они демонстрируют соответствующую эффективность", — пояснили в Defense Express.

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