Убивці "Шахедів": що відомо про ракети від Frankenburg, які отримає Україна

Йдеться про зенітну ракету Mark 1, яка використовує технології на основі штучного інтелекту. Експерти зазначають, що характеристики та габарити зброї вигідно відрізняють її від таких систем, як С-300.

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Україна найближчими місяцями отримає перші зразки зенітних ракет Mark 1 від естонської компанії Frankenburg Technologies для тестування. У зв'язку з цим портал АрміяInform з'ясовував, що відомо про ключові характеристики цієї системи озброєння і яке значення ракети матимуть для української ППО.

За інформацією, розміщеною на офіційному сайті Frankenburg Technologies, ракета Mark 1 використовує програму ситуаційної обізнаності на основі штучного інтелекту, що робить її однією з найпередовіших розробок у галузі ППО.

"Технологія багатообіцяюча, і ми почнемо її тестування в Україні цього року. Все готово до випробувань, і розробка вже привернула значну увагу на ринку", — заявив генеральний директор компанії Кусті Салм.

На думку аналітиків, рішення використовувати камеру і технологію машинного зору для автовиявлення і автонаведення робить систему більш економічно вигідною порівняно з традиційними методами.

Оцінки експертів і ключові характеристики

Конкретні характеристики ракети Mark 1 офіційно не розкрито. Однак аналітики Defense Express на основі оприлюднених зображень припускають, що це компактна ракета завдовжки близько 0,5 метра, призначена для перехоплення дронів. Експерти зазначають, що її малий розмір знижує виробничі витрати, включно з потребою в паливі та матеріалах.

Порівнюючи з відомими ракетами, такими як Stinger, фахівці оцінюють передбачувані параметри Mark 1:

дальність — до 2 км;

висота ураження — до 1 км;

вага бойової частини — близько 0,5 кг.

Такі характеристики роблять її оптимальним засобом для боротьби з безпілотниками. Аналітики підкреслюють, що використання дешевих ракет на кшталт Mark 1 для перехоплення дронів значно ефективніше, ніж застосування великогабаритних систем.

"Бо об'єктивно звісно можливо лупити 7-метровими ракетами з С-300 по "шахеду", але, на порядки вигідніше — значно дешевшими засобами, якщо вони демонструють відповідну ефективність", — пояснили в Defense Express.

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