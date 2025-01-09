Ракети AIM-7, RIM-7 і AIM-9M: що увійшло в новий пакет допомоги Україні на 500 млн

У новому пакеті допомоги від США згадується неназване допоміжне обладнання для F-16 і боєприпаси класу "повітря — земля". США вже передали Україні озброєння на 66,5 млрд доларів.

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У межах анонсованого пакета допомоги Україні президентом США Джо Байденом Пентагон поставить українським партнерам озброєння та обладнання для протистояння російській агресії. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

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Допомога Україні в рамках спеціальних повноважень президента США включає:

ракети протиповітряної оборони: AIM-7, RIM-7 і AIM-9M;

боєприпаси класу "повітря — земля";

допоміжне обладнання для F-16;

танкові мостоукладальники;

допоміжне обладнання;

підготовка, транспортування та послуги.

Про кількість якогось зі згаданих озброєнь та обладнання не повідомляється. Наразі США передали Україні озброєння на 66,5 млрд доларів.

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Після цієї допомоги також залишиться можливість передати Україні додаткову допомогу на 3,85 млрд доларів у рамках прискорених постачань.

Нагадаємо, що у бійців ЗСУ з'явилися новітні американські окуляри нічного бачення ENVG-B. Сили спеціальних операцій показали прилади нічного бачення з технологією доповненої реальності, розроблені для американської армії. Ця система дає змогу бачити противника в повній темряві.

Також повідомлялося, що Рада продовжила військовим термін повернення з СЗЧ без втрати пільг. Нардепка Соломія Бобровська повідомила, що термін подачі заявок продовжили тільки один раз, після закінчення його може повернутися кримінальна відповідальність за перше самовільне залишення частини.