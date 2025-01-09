500 млн доларів: США оголосили останній пакет допомоги Україні від адміністрації Байдена, що відомо

Ллойд Остін наголосив на рішучості зробити все для допомоги Україні та зазначив, що новий пакет включає додаткові ракети для ППО, снаряди та ракети класу "повітря-земля" та інше обладнання для F-16.

Related video

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 500 мільйонів доларів, заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборонної підтримки України у форматі "Рамштайн".

Він зазначив, що пакет допомоги Україні включає:

додаткові ракети для української ППО;

більше снарядів та більше ракет класу "повітря-земля";

інше обладнання для підтримки українських F-16.

"Тут, у Рамштайні, я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи та безпеки — і створити справедливіший і гідніший світ. І наша спільна робота має тривати", — додав Ллойд Остін.

Він зазначив про рішучість зробити все для допомоги України. Міністр оборони США відмітив, що очолювати цю Контактну групу було однією з найбільших почестей у його житті та додав, що "з нетерпінням чекає на ще одну дуже продуктивну зустріч".

"Ось основна істина: боротьба України є важливою для всіх нас. Як я сказав тут, у Рамштайні, на нашій першій зустрічі у квітні 2022 року, війна Путіна "є викликом вільним людям у всьому світі", — наголосив чиновник.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Сполучені Штати за час війни схвалили 177 млрд доларів для України. Однак Київ не побачив навіть половини цих грошей.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад 126 мільярдів доларів військової допомоги від країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". В ЗМІ відмічали, що це останній пакет, затверджений адміністрацією чинного США президента Джо Байдена.