500 млн долларов: США объявили последний пакет помощи Украине от администрации Байдена, что известно

Ллойд Остин отметил решимость сделать все для помощи Украине и отметил, что новый пакет включает дополнительные ракеты для ПВО, снаряды и ракеты класса "воздух-земля" и другое оборудование для F-16.

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Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 500 миллионов долларов, заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин на заседании Контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины в формате "Рамштайн".

Он отметил, что пакет помощи Украине включает:

дополнительные ракеты для украинской ПВО;

больше снарядов и больше ракет класса "воздух-земля";

другое оборудование для поддержки украинских F-16.

"Здесь, в Рамштайн, я полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь Украине жить в условиях свободы и безопасности — и создать более справедливый и достойный мир. И наша совместная работа должна продолжаться", — добавил Ллойд Остин.

Он отметил о решимости сделать все для помощи Украине. Министр обороны США отметил, что возглавлять эту Контактную группу было одной из самых больших почестей в его жизни и добавил, что "с нетерпением ждет еще одну очень продуктивную встречу".

"Вот основная истина: борьба Украины важна для всех нас. Как я сказал здесь, в Рамштайн, на нашей первой встрече в апреле 2022 года, война Путина "является вызовом свободным людям во всем мире", — подчеркнул чиновник.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты за время войны одобрили 177 млрд долларов для Украины. Однако Киев не увидел даже половины этих денег.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России Украина получила более 126 миллиардов долларов военной помощи от стран, входящих в Контактную группу по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В СМИ отмечали, что это последний пакет, утвержденный администрацией действующего США президента Джо Байдена.