Украина получила $126 млрд военной помощи от стран "Рамштайна", — Пентагон

На очередном заседании в формате "Рамштайн" союзники обсудят, какое вооружение необходимо Украине в перспективе. Среди приоритетов — системы ПВО, бронетехника и боеприпасы, а также поддержка ОПК.

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С начала полномасштабного вторжения России Украина получила более 126 миллиардов долларов военной помощи от стран, входящих в Контактную группу по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Об этом сообщила заместитель спикера главы Департамента обороны США Сабрина Сингх на брифинге 8 января.

Она подчеркнула, что созданная США коалиция играет ключевую роль в укреплении обороноспособности Украины и создании сил сдерживания против возможной российской агрессии в будущем.

"На сегодняшний день Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры выделили Украине более 126 миллиардов долларов в виде помощи в сфере безопасности с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года", — заявила Сингх.

Представитель Пентагона добавила, что на заседании Контактной группы "Рамштайн", запланированном на 9 января, участники обсудят, какое вооружение необходимо Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Среди приоритетов:

Системы противовоздушной обороны (ПВО).

Артиллерийские боеприпасы и бронетехника.

Поддержка оборонно-промышленного комплекса Украины.

Новый пакет помощи

Как сообщила корреспондент "Голоса Америки" Карла Бабб, 9 января Белый дом должен объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 млн долларов. Это будет последний пакет, утвержденный администрацией президента Джо Байдена. Таким образом из 3,8 млрд долларов, предусмотренных на программу Presidential Drawdown Authority (PDA), значительная часть останется неиспользованной и перейдет к новой администрации после инаугурации Дональда Трампа.

Встреча на авиабазе Ramstein

В четверг, 9 января, на авиабазе Ramstein в Германии пройдет 25-е заседание Контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины в формате "Рамштайн". Заседание, перенесенное почти на четыре месяца, станет заключительной встречей представителей администрации президента США Джо Байдена.

Главой встречи выступит министр обороны США Ллойд Остин, а среди участников будут военные представители более 50 стран. Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в переговорах.

Главная цель встречи — согласовать поддержку, необходимую Украине для сдерживания российской агрессии как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. По словам президента Зеленского, одной из ключевых тем станет передача систем противовоздушной обороны, а также меры противодействия российской авиации и авиабомбам.

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Очень неприятная страница: почему Байден сорвал "Рамштайн" и чем это грозит Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский 6 января заявил, что Соединенные Штаты за время войны одобрили 177 млрд долларов для Украины, однако даже половины этих денег Киев не получил.