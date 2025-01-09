Україна отримала $126 млрд військової допомоги від країн "Рамштайна", — Пентагон

На черговому засіданні у форматі "Рамштайн" союзники обговорять, яке озброєння необхідне Україні в перспективі. Серед пріоритетів — системи ППО, бронетехніка і боєприпаси, а також підтримка ОПК.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад 126 мільярдів доларів військової допомоги від країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це повідомила заступниця речниці глави Департаменту оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу 8 січня.

Вона підкреслила, що створена США коаліція відіграє ключову роль у зміцненні обороноздатності України та створенні сил стримування проти можливої російської агресії в майбутньому.

"На сьогодні Сполучені Штати, наші союзники та партнери виділили Україні понад 126 мільярдів доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року", — заявила Сінгх.

Представник Пентагону додала, що на засіданні Контактної групи "Рамштайн", запланованому на 9 січня, учасники обговорять, яке озброєння необхідне Україні в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Серед пріоритетів:

Системи протиповітряної оборони (ППО).

Артилерійські боєприпаси та бронетехніка.

Підтримка оборонно-промислового комплексу України.

Новий пакет допомоги

Як повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бабб, 9 січня Білий дім має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 млн доларів. Це буде останній пакет, затверджений адміністрацією президента Джо Байдена. Таким чином із 3,8 млрд доларів, передбачених на програму Presidential Drawdown Authority (PDA), значна частина залишиться невикористаною і перейде до нової адміністрації після інавгурації Дональда Трампа.

Зустріч на авіабазі Ramstein

У четвер, 9 січня, на авіабазі Ramstein у Німеччині відбудеться 25-те засідання Контактної групи з питань оборонної підтримки України у форматі "Рамштайн". Засідання, перенесене майже на чотири місяці, стане заключною зустріччю представників адміністрації президента США Джо Байдена.

Головою зустрічі виступить міністр оборони США Ллойд Остін, а серед учасників будуть військові представники понад 50 країн. Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у переговорах.

Головна мета зустрічі — узгодити підтримку, необхідну Україні для стримування російської агресії як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. За словами президента Зеленського, однією з ключових тем стане передача систем протиповітряної оборони, а також заходи протидії російській авіації та авіабомбам.

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Дуже неприємна сторінка: чому Байден зірвав "Рамштайн" і чим це загрожує Україні

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 6 січня заявив, що Сполучені Штати за час війни схвалили 177 млрд доларів для України, однак навіть половини цих грошей Київ не отримав.