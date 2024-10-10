Дуже неприємна сторінка: чому Байден зірвав "Рамштайн" і чим це загрожує Україні

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня за участі лідерів країн-учасниць, вирішено перенести на іншу дату. Які ризики може нести собою для Києва ця відстрочка, з’ясовував Фокус.

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Про те, що ініційоване президентом США засідання групи "Рамштайн", заплановане на прийдешню суботу вирішено перенести, стало відомо у середу, 9 жовтня, а днем раніше Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини, де власне і мала відбутися зустріч, до речі, вперше у форматі лідерів країн-учасниць.

За словами речниці Білого дома Карін Жан-П’єр, зміни у робочому графіку президента США відбулися з огляду "на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон". "Американський лідер залишиться у США, щоб проконтролювати підготовку до урагану, реагування на нього, а також щоб стежити за поточними заходами з ліквідації наслідків урагану "Гелен" на південному сході країни", — уточнила вона.

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Невдовзі після цього свій візит до Німеччини скасував також держсекретар США Ентоні Блінкен, про що на спеціальному брифінгу повідомив речник Державного департаменту Метью Міллер. Тим часом заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, яку цитує Reuters, зазначила наступне: "З огляду на те, що поїздка президента США була скасована, ми працюємо над тим, як саме може відбутися зустріч у Рамштайні. Наша прихильність до України була важливою частиною цього процесу, і вона залишається непохитною".

Зазначимо, що саме на цій, вже 25-й за ліком зустрічі "Рамштайн", яка мала пройти під безпосереднім головуванням Байдена, президент Зеленський хотів презентувати державам-союзникам "план перемоги" України. Крім того, генсек НАТО Марк Рютте на нещодавній пресконференції у Києві заявляв, що на цьому "Рамштайні" його учасники предметно обговорять з президентом США питання дозволу застосовувати далекобійну західну зброю по військових об’єктах на території Росії. Очікувалися також і заяви Джо Байдена, які стосуються євроатлантичних устремлінь України.

Експерти, з якими поспілкувався Фокус, по-різному оцінюють і сам факт перенесення "Рамштайну", і наслідки, які може спричинити дане рішення.

Важливо, щоб "Рамштайн" відбувся до президентських виборів у США

Зокрема, політолог Ігор Рейтерович у розмові з Фокусом зауважує наступне: "На мій погляд, попри різні дискусії і інтерпретації, саме ураган є справжньою причиною перенесення "Рамштайну", оскільки це — надзвичайно важлива для Сполучених Штатів внутрішньополітична тема. Тим більше, що даний кейс почав максимально качати Трамп розмовами про те, що Байден більше уваги приділяє допомозі Україні, аніж власне порятунку американців від стихійного лиха. Тому, у виборчому контексті Байдену необхідно бути на місці і активно працювати в антикризовому штабі, який займається протидією "Мілтону".

Зауваживши, що відмова Блінкена поїхати замість Байдена на "Рамштайн" — це "більш цікава історія", експерт констатував: "Я не виключаю, що це пов’язано з тим, що якісь фінальні заяви повинен був озвучувати саме чинний президент США, а зробити це Блінкену не дозволяли статус і повноваження. Крім того, опосередкованим фактором тут може виступати і ситуація на Близькому Сході, де в будь-який момент може спалахнути. Тому, цілком можливо Блінкен теж вирішив нікуди не їхати, щоб у разі чого бути на робочому місці з усіма відповідними можливостями. Ну, а для нас ключовий момент полягає в тому, аби "Рамштайн" відбувся все ж таки до 5 листопада – дня президентських виборів у Сполучених Штатах".

Міністр оборони США Ллойд Остін та президент України Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи по Україні на авіабазі Рамштайн Фото: Getty Images

Відповідаючи на уточнююче запитання, чого слід очікувати Україні у разі, якщо "Рамштайн" не збереться у заявленому форматі лідерів до 5 листопада, політолог наголосив: "В такому разі "план перемоги" буде презентований без цієї зустрічі лідерів країн-учасниць "Рамштайну", але це не найголовніше. Найголовніше полягає у тому, що ми не отримаємо надважливих політичних заяв, на які ми розраховуємо, зокрема тих, що стосуються НАТО і загалом подальшої підтримки України. З іншого боку, я не виключаю, що якусь частину цих заяв Байден може озвучити і з Вашингтону. Але це можливо лише за умови, якщо він попередньо зможе провести належні перемовини в якомусь іншому форматі з ключовими європейськими лідерами".

На переконання експерта, якби "Рамштайн" 12 жовтня, який ініціював Байден, відбувся б без його участі, він став би радше декоративним, оскільки сам Зеленський говорив, що "план перемоги" зводиться власне до підтримки з боку Сполучених Штатів. Поряд з тим, Ігор Рейтерович прогнозує, що або на "Рамштайні", або на іншій площадці Україна "все рівно почує не ті заяви, на які розраховує".

"Це будуть якісь непогані загалом для нас тези, але не такі, які ми хотіли б. Тобто, підтримка України нікуди не подінеться і, можливо, вона ще буде виражена в черговому пакеті допомоги від США, але формулювання щодо НАТО, гадаю, будуть не ті, на які ми розраховуємо. І в цьому сенсі перенесення "Рамштайну" не є для нас чимось аж надто екстраординарним", — підсумовує Ігор Рейтерович.

Байден керується електоральною доцільністю поточного моменту

Своєю чергою політолог Ігор Чаленко у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Не проведення "Рамштайну" 12 жовтня — це дуже неприємна сторінка, тому що це засідання об’єктивно мало бути непересічним, адже не просто так Джо Байден ініціював цю зустріч на рівні лідерів держав і ніби то вже було погоджено участь понад 20-ти президентів чи прем’єр-міністрів. Причому, деякі країни мали бути представлені і главою держави, і очільником уряду, і міністром оборони. Тобто, представництво мало бути найвищим, яке тільки можна було організувати. Тому ситуація є неприємною, оскільки очікування були надвисокими, а питання – надважливими, зокрема й презентація і обговорення "плану перемоги, і прискорена євроатлантична інтеграція України з відповідним вступом до Альянсу, і багато-багато чого іншого".

Окремо політолог звертає увагу на "цікаву тенденцію", коли 7 жовтня прес-секретар Байдена заявила, що "Мілтон" не завадить поїздці президента США на "Рамштайн", а вже наступного дня ключовою причиною скасування візиту було названо саме ураган.

Експерт каже, що відмова Блінкена поїхати замість Байдена на "Рамштайн" — це "більш цікава історія" Фото: vtimes.io

Зазначивши, що перша його реакція на рішення Байдена про скасування візиту до Німеччини, де мав відбутися "Рамштайн" була вкрай негативною, експерт між тим додав: "На початках не вірилося, що ураган, хай навіть п’ятої категорії може спричинити подібного роду зміни у графіку ініціатора зустрічі, яким виступав Байден. Тому, особливо в українському сегменті соцмереж, можна побачити багато критики на адресу чинного господаря Овального кабінету з цього приводу. Але, тим не менше, ми маємо усвідомити контекст, а конкретно той момент, що від "Мілтону" постраждає Флорида, де ситуація для чинного кандидата в президенти від демократів Камали Гарріс є дуже нерайдужною, бо там на 5% переважає Трамп".

Підкресливши, що відсутність чинного президента США "в такий критичний момент", дала б дуже серйозні козирі в руки Трампу, експерт резюмував: "Керуючись внутрішньо американською електоральною доцільністю, ми побачили, наголошую, не скасування, а перенесення візиту Байдена. Очевидно, що наразі продовжуються консультації про те, чи можна все це провести 17-18 жовтня, коли запланована зустріч міністрів оборони країн НАТО. В принципі, це цілком реально, але якість цього представництва, думаю, буде вже меншою, оскільки виникатимуть проблеми синхронізації графіків очільників держав".

Підсумовуючи, Ігор Чаленко спрогнозував, що Байден ближчим часом все ж таки дасть ті сигнали, які планував, тому перенесення "Рамштайну" "є прикрістю, але не катастрофою".

Перенесення "Рамштайну" може зіграти на користь України

Наголосивши, що саме ураган вніс корективи в плани Байдена, а не якісь непорозуміння щодо України, політолог Ігор Петренко у розмові з Фокусом констатував наступне: "Гадаю, що за іншого політичного циклу, тобто якби не було б виборів, напевно все ж таки Байден поїхав би на "Рамштайн". Але річ у тім, що зараз для нього пріоритетом є наочно продемонструвати своєму суспільству ефективність влади демократів. Цілком очевидно, що відсутність президента безпосередньо у Штатах давала б можливість Трампу і його соратникам максимально спекулювати на цій темі, приплітаючи сюди не в кращому світлі Україну".

Експерт: "Перенесення "Рамштайну" "є прикрістю, але не катастрофою" Фото: Getty Images

Між тим, сила природного явища, яка наклалася на політичну мапу, переконаний експерт, може зіграти і на користь Києву. "Судячи з останніх інформаційних сигналів, які надходили ще до того, як Байден скасував свій візит, можна припустити, що не всі важливі для України моменти були узгоджені. Якби був би "залізний" консенсус, то всі рішення міг би оголосити той же Макрон чи Шольц на правах господаря "Рамштайну". Але засідання перенесено, а не скасовано і провідні західні лідери матимуть зайвий час віч-на-віч оговорити всі дискусійні моменти і вийти з погодженою позицією", — наголошує політолог.

Експерт окремо акцентував, що для України вкрай важливо, аби "Рамштайн" відбувся якомога швидше, але питання полягає в тому, як Байден "захоче на цьому зіграти на Зеніті президентських перегонів". Констатуючи зовнішньополітичну курсову послідовність Білого дому, Ігор Петренко зауважив, мовляв, відтермінування "Рамштайну" зовсім не означає, що питання, які там планувалося обговорити 12 жовтня на найвищому представницькому рівні "будуть покладені під сукно і довго припадатимуть пилом".