"України, ймовірно, не існувало б": новий генсек НАТО розповів, що думає про удари по РФ

Марк Рютте наголосив, що жодна зброя не здатна "виграти війну". Однак, з його слів, право на самооборону не обмежується кордоном.

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Марк Рютте, який 1 жовтня офіційно прийняв від Єнса Столтенберга посаду генерального секретаря НАТО, підтримав Україну в її бажанні бити далекобійною зброєю по Росії. Про це з посиланням на пресконференцію у Брюсселі повідомили в "Інтерфакс-Україна".

"Не забуваймо, що Україна веде війну самооборони, і це означає, що Україна має право захищати себе. І, як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні", — зауважив він.

Рютте запевнив, що право України на самооборону передбачає й можливість атак по законних цілях на території РФ. Водночас він пояснив, що питання зняття обмежень "стосується окремих союзників у їхніх відносинах із Україною".

"І ми також маємо ясно розуміти, що жодна єдина зброя не виграє війну", — зазначив генсек НАТО.

Він заявив, що може зрозуміти прохання України про дозвіл на удари західною зброєю вглиб Росії. Проте кожна країна ухвалює для себе рішення щодо того, які обмеження у використанні свого озброєння встановлювати. Рютте нагадав, що такі партнери як США витратили вже "десятки тисяч, десятки мільярдів доларів" на підтримку.

"І будьмо чесні: Україна, ймовірно, не існувала б як країна сьогодні без підтримки США", — додав він.

Нагадаємо, у Financial Times з посиланням на європейських дипломатів повідомили, що Україна стала більш відкритою до обговорення припинення вогню. Зокрема й за умови, що Росія продовжуватиме контролювати окуповані території.

Неназваний західний чиновник повідомив ЗМІ, що президент США Джо Байден може підвищити статус заявки на вступ у НАТО до того, як залишить Білий дім.