Столтенберг розповів про новий варіант вступу України до НАТО: це може закінчити війну

Генсек альянсу Єнс Столтенберг попередив, що обіцянки вступу України після перемоги лише підживлюють бажання Кремля продовжувати війну. Він пояснив, що Київ може отримати "найнадійнішу гарантію безпеки" раніше.

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Теоретично Україна може вступити у НАТО навіть якщо частина її територій буде окупована. Це дозволило б покласти край загарбницькій війні, розв’язаній РФ. Деталями в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" поділився генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що рішення щодо того, як саме членство працюватиме для України, за союзниками по НАТО.

"Звичайно, якщо ми кажемо, що єдиний спосіб для України стати членом — це закінчення війни та повний контроль над усією українською територією, тоді ми даємо президенту Путіну всі стимули просто знайти спосіб продовжувати війну", — пояснив генсек НАТО.

Він наголосив, що гарантії безпеки від альянсу ведуть до тривалого та справедливого миру в Україні. Однак умови залежать від рішення українців. Росія вже довела, що може порушувати угоди про припинення війну, тож "Мінськ-3" — не варіант. Подібна домовленість лише дала б Кремлю час, щоб перегрупувати сили перед новими атаками.

"Звичайно, найнадійнішою гарантією безпеки буде членство в НАТО в нашому пункті про колективну оборону, статті 5. Тож я вірю, що членство в НАТО може стати способом забезпечення міцного миру для України, і що війна справді на цьому припиниться", — зазначив Столтенберг.

Також він відповів, чи можливий вступ України в альянс, коли частина територій — окупована.

"У нас є можливість вирішувати, якщо ми того хочемо. Тож знову ж таки, я вважаю, що це може бути способом гарантувати, що коли між Росією та Україною буде досягнута певного роду угода, що на цьому це припиниться. І, знову ж таки, Україна сама вирішуватиме, що є прийнятним. Звичайно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", — пояснив генсек альянсу.

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