"Для ударів у відповідь": Україна може бити американською зброєю по цілях в РФ, — Держдеп

Речник Державного департаменту США Метью Міллер наголосив, що Україні також не потрібен дозвіл для того, щоб бити вглиб Росії зброєю власного виробництва.

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ЗСУ можуть завдавати ударів зброєю, яку надали Сполучені Штати Америки, по цілях на території Росії, з яких окупанти атакують Україну. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише "Голос Америки".

"Якщо ви поглянете на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки", — сказав Міллер.

Водночас він так і не відповів, чому США не знімають обмеження на далекобійні удари вглиб Росії американським озброєнням.

"Ми розглядаємо всі можливості, всю тактику та всю підтримку, яку ми надаємо Україні в цілому, і коли ми затверджуємо будь-яку нову систему озброєння чи будь-яку нову тактику, ми дивимось, як це вплине на все поле бою і всю стратегію України. І це те, що ми продовжимо робити", — зазначив Міллер.

Проте речник Держдепу США наголосив, що Україна може бити по території РФ власною зброєю.

"Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку виготовили самостійно, а її багато. Подивіться на програми, які вони запровадили протягом останнього року", — підкреслив Міллер.

За його словами, Україна має "величезну кількість засобів для захисту".

Нагадаємо, 27 вересня газета The New York Times оприлюднила матеріал, в якому йдеться про ризики диверсій через дозвіл Україні бити вглиб РФ, про які повідомила розвідка США.

24 вересня видання The Washington Post повідомило, що США вважають "непереконливими" аргументи України про далекобійні удари вглиб РФ.