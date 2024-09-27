Розвідка США повідомила про ризики диверсій за дозвіл Україні бити вглиб РФ, — NYT

В американських спецслужбах описали кілька можливих сценаріїв дій у відповідь РФ — від диверсій у Європі до атак на американські та європейські військові бази.

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В американській розвідспільноті вважають, що Кремль, судячи з усього, жорстко відповість, якщо США і союзники дозволять Україні завдавати ударів по російській території за допомогою західної зброї. Про це пише The New York Times із посиланням на американських чиновників.

Представники американських спецслужб описали кілька можливих сценаріїв дій у відповідь з боку РФ — від диверсій у Європі (у т.ч. підпалів) до потенційно атак на американські та європейські військові бази.

Російське ГРУ стоїть за більшістю диверсій на європейському континенті, які відбувалися порівняно недавно, вважають в американській розвідці. Американські чиновники переконані, що якщо Україні дозволять завдавати ударів углиб території РФ, у відповідь можуть статися таємні диверсії.

Автори публікації знову повторили думку, яку вже висловлювали, про те, що дозвіл на удари вглиб РФ не вплине на перебіг війни радикальним чином, оскільки кількість далекобійних ракет, наявних в України, невелика. До всього іншого, невідомо, скільки такої зброї зможуть поставити союзники надалі.

Також у розвідці дотримуються думки про те, що після перших ударів РФ перемістить склади боєприпасів, командні пункти та військову техніку на безпечнішу відстань.

Нагадаємо, що, за оцінками "Інституту вивчення війни", РФ прибирає літаки в радіусі можливих ударів ATACMS. За оцінками журналістів, Україна може атакувати 233 військові об'єкти.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили гідроцикл російських військ за допомогою FPV-дрона.