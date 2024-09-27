Разведка США сообщила о рисках диверсий из-за разрешения Украине бить вглубь РФ, — NYT

В американских спецслужбах описали несколько возможных сценариев ответных действий РФ — от диверсий в Европе до атак на американские и европейские военные базы.

Related video

В американском разведсообществе считают, что Кремль, судя по всему, жестко ответит, если США и союзники позволят Украине наносить удары по российской территории с помощью западного оружия. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Представители американских спецслужб описали несколько возможных сценариев ответных действий со стороны РФ — от диверсий в Европе (в т.ч. поджогов) до потенциально атак на американские и европейские военные базы.

Российское ГРУ стоит за большинством диверсий на европейском континенте, которые совершались сравнительно недавно, считают в американской разведке. Американские чиновники убеждены, что если Украине разрешат наносить удары вглубь территории РФ, в ответ могут последовать тайные диверсии.

Авторы публикации вновь повторили уже высказывавшееся мнение о том, что разрешение на удары вглубь РФ не повлияют на ход войны радикальным образом, поскольку количество дальнобойных ракет, имеющихся у Украины, небольшое. Ко всему прочему, неизвестно, сколько такого оружия смогут поставить союзники в дальнейшем.

Также в разведке придерживаются мнения о том, что после первых ударов РФ переместит склады боеприпасов, командные пункты и военную технику на более безопасное расстояние.

Напомним, что, по оценкам "Института изучения войны", РФ убирает самолеты в радиусе возможных ударов ATACMS. По оценкам журналистов, Украина может атаковать 233 военных объекта.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили гидроцикл российских войск с помощью FPV-дрона.