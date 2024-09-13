Путин пригрозил НАТО из-за возможных ударов Storm Shadow и ATACMS по РФ, — Times

Украина хотела бы иметь ракеты Storm Shadow для ударов по вражеским бункерам и ATACMS для уничтожения пушек и складов, пояснили журналисты. Решение западных политиков будет частичным, сообщили анонимные источники.

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Президент РФ Владимир Путин предупредил страны Запада об изменении ситуации из-за отмены ограничений на оружие для Украины. В ответ президент США Джо Байден принял компромиссное решение по применению западных ракет по территории РФ. Об изменениях в ограничениях на Storm Shadow и ATACMS рассказало издание The Times.

Журналисты напомнили реакцию Владимира Путина на заявления западных политиков об отмене ограничений на оружие, которое имеет Украина. Россиянин заявил, что это якобы изменит "природу конфликта": уничтожение украинцев превратится в войну с НАТО. После этого на портале The Times привели информацию, которую получили от двух неназванных источников из стран Запада. Эти источники сообщили об ориентировочном решении, которое примет президент США Джо Байден, услышав российские угрозы. Решение — частичное разрешение на применение определенного вида ракет, которые партнеры предоставили Силам обороны.

Собеседники журналистов привели основные пункты решения Байдена:

будет разрешение на применение ракет Великобритании/Франции — то есть авиационных ракет Storm Shadow/SCALP (вес 1 300 кг, дальность 560 км);

не будет разрешения на применение ракет США — то есть тактических баллистических ракет ATACMS (вес 1 600 кг, дальность 450 км).

Издание The Times привело оценку ситуации, которую сделал Бен Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по сухопутной войне. По его мнению, для США главное — не принять участие в "эскалации", к которой вполне могут быть причастны Франция и Великобритания. Кроме того, он объяснил, в чем разница между ракетами, о которых идет спор. Storm Shadow более пригодны для бункеров и авиаукрытий и хуже для ударов по целям на поверхности. ATACMS — лучше при ударах по целям на земле (по артиллерии, штабам, складам и т.д.).

"Это похоже на сравнение ножа и вилки, вы можете использовать оба, но вам лучше использовать оба вместе", — подытожил Барри, объясняя просьбу Украины отменить ограничения на оба вида ракет.

Оружие ВСУ и ВС РФ — разница между возможностями двух армий по данным Forbes Фото: Фокус

Источники объяснили, что решение должны были бы принять во время встречи президента Украины Владимира Зеленского, государственного секретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лемми, которая состоялась в среду 11 сентября. В пятницу 13 сентября президент Джо Байден поговорит по этому вопросу с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером, также будут совещания с другими европейскими лидерами (о ком идет речь, не указано).

Оружие РФ и ВСУ

Отметим, вопрос об отмене ограничений для Украины обострился после того, как СМИ сообщили о баллистических ракетах Fath-360, которые РФ уже получила от Ирана. После этого издание Forbes проанализировало возможности оружия, которые имеют ВСУ и ВС РФ и объяснило, как повлияет появление этого оружия. Технические характеристики иранских ракет говорят о том, что их будут применять возле линии фронта и по приграничным населенным пунктам. Кроме того, россияне получили 200 ед. — такого количества едва хватит на месяц, предположили аналитики.

Напоминаем, 12 сентября в The Telegraph объяснили, как повлияет появление Srorm Shadow и ATACMS на поле боя. Между тем экс-глава Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, какие изменения на поле боя в Украине произойдут в течение ближайших месяцев.