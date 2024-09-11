Госдеп сообщит о разрешении ударов по территории РФ ракетами ATACMS, — конгрессмен

По мнению западных аналитиков, на решение предоставить Украине возможность применить американские ракеты по территории РФ повлиял факт предоставления Ираном дальнобойных ракет Москве.

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Соединенные Штаты планируют в ближайшее время официально уведомить Украину о разрешении на использование американских ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. Это заявление было сделано председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Майклом Макколом, который подтвердил информацию в интервью журналисту Axios Джулигрейс Бруфке.

Предполагается, что государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми в скором времени посетят Киев. Во время визита они намерены сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому о снятии ограничений на использование американских баллистических ракет.

"Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать, что они разрешат им наносить удар по России с помощью ATACMS", — цитирует журналист слова Маккола.

Что могло повлиять на решение Белого дома

До сих пор администрация президента Джо Байдена воздерживалась от предоставления разрешения Украине на применение ATACMS с радиусом действия свыше 300 км за пределами ее территории. Как отметили обозреватели The War Zone, похожая позиция и у Великобритании, которая запретила использование предоставленных Украине крылатых ракет Storm Shadow для атак на территории РФ. Однако, как указывают источники, эта политика может измениться.

Дело в том, что ходят разговоры о поставках Ираном баллистических ракет в Россию, что подтолкнет администрацию к изменению политики в отношении ATACMS. А Блинкен стал последним официальным лицом США, подтвердившим, что Россия получила это оружие.

"Мы предупреждали Тегеран публично, мы предупреждали Тегеран в частном порядке, что этот шаг станет опасной эскалацией. Десятки российских военнослужащих прошли обучение в Иране использованию баллистической ракетной системы ближнего действия Fath-360, максимальная дальность которой составляет 75 миль. Россия уже получила партии этих баллистических ракет и, скорее всего, применит их в течение нескольких недель в Украине против украинцев", — заявил американский дипломат.

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200 Fath-360 и эскалация: какие возможные последствия появления иранских ракет у ВС РФ, — Forbes

Между тем аналитики полагают, что предоставление Украине возможности использовать ATACMS на территории России может существенно изменить характер конфликта. Это оружие обладает способностью наносить удары на значительные расстояния и поражать критически важные объекты инфраструктуры.

В то же время потенциальное изменение политики США и Великобритании может также вызвать негативную реакцию со стороны России, которая ранее предупреждала о последствиях поставок Киеву дальнобойных ракет. Если Украина получит разрешение на использование ATACMS и Storm Shadow для атак на российскую территорию, это может привести к дальнейшему обострению конфликта и усилению военного противостояния, подытожили аналитики.

Напомним, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS, которые желает получить Украина вместе с разрешением на удары вглубь РФ, не смогут поразить около 90% самолетов противника. Связано это с тем, что россияне разместили свою авиацию в сотни километров от линии фронта.