Держдеп повідомить про дозвіл ударів по території РФ ракетами ATACMS, — конгресмен

На думку західних аналітиків, на рішення надати Україні можливість застосувати американські ракети по території РФ вплинув факт надання Іраном далекобійних ракет Москві.

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Сполучені Штати планують найближчим часом офіційно повідомити Україну про дозвіл на використання американських ракет ATACMS для завдавання ударів по території Росії. Цю заяву було зроблено головою комітету у закордонних справах Палати представників Майклом Макколом, який підтвердив інформацію в інтерв'ю журналісту Axios Джулігрейс Бруфке.

Передбачається, що державний секретар США Ентоні Блінкен разом із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі незабаром відвідають Київ. Під час візиту вони мають намір повідомити президенту України Володимиру Зеленському про зняття обмежень на використання американських балістичних ракет.

"Я розмовляв із Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять їм завдавати удару по Росії за допомогою ATACMS", — цитує журналіст слова Маккола.

Що могло вплинути на рішення Білого дому

Досі адміністрація президента Джо Байдена утримувалася від надання дозволу Україні на застосування ATACMS із радіусом дії понад 300 км за межами її території. Як зазначили оглядачі The War Zone, схожа позиція існує й у Великій Британії, яка заборонила використання наданих Україні крилатих ракет Storm Shadow для атак на території РФ. Однак, як вказують джерела, ця політика може змінитися.

Річ у тім, що ходять розмови про постачання Іраном балістичних ракет до Росії, що підштовхне адміністрацію до зміни політики щодо ATACMS. А Блінкен став останньою офіційною особою США, яка підтвердила, що Росія отримала цю зброю.

"Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран у приватному порядку, що цей крок стане небезпечною ескалацією. Десятки російських військовослужбовців пройшли навчання в Ірані використанню балістичної ракетної системи ближньої дії Fath-360, максимальна дальність якої становить 75 миль. Росія вже отримала партії цих балістичних ракет і, найімовірніше, застосує їх протягом кількох тижнів в Україні проти українців", — заявив американський дипломат.

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200 Fath-360 та ескалація: які можливі наслідки появи іранських ракет у ЗС РФ, — Forbes

Тим часом аналітики вважають, що надання Україні можливості використовувати ATACMS на території Росії може істотно змінити характер конфлікту. Ця зброя має здатність завдавати ударів на значні відстані та вражати критично важливі об'єкти інфраструктури.

Водночас потенційна зміна політики США і Великої Британії може також викликати негативну реакцію з боку Росії, яка раніше попереджала про наслідки постачаннь Києву далекобійних ракет. Якщо Україна отримає дозвіл на використання ATACMS і Storm Shadow для атак на російську територію, це може призвести до подальшого загострення конфлікту і посилення військового протистояння, підсумували аналітики.

Нагадаємо, радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що далекобійні ракети ATACMS, які бажає отримати Україна разом із дозволом на удари вглиб РФ, не зможуть вразити близько 90% літаків противника. Пов'язано це з тим, що росіяни розмістили свою авіацію за сотні кілометрів від лінії фронту.