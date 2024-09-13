ВС РФ сосредоточились на трех направлениях на фронте: как изменится война осенью

Украинские военные находятся в стратегической обороне на фронте, составляющей этого также является Курская операция. По словам экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, с приходом дождей боевые действия замедлятся.

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Осенью может стабилизироваться линия фронта. Так это может произойти из-за исчерпания ресурсов и ухудшения погодных условий. Об этом сообщили бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии ТСН.ua.

Исчерпание ресурсов ВС РФ

Селезнев отметил, что руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил 6 августа, что у россиян осталось ресурсов для проведения наступательных действий в течение полутора-двух месяцев. В соответствии с этим, вражеские ресурсы могут закончиться до 20 чисел сентября или до 7 октября. Он убежден, что фактор ресурсов является определяющим.

"В связи с тем, что сейчас враг фактически сосредоточил свои усилия на трех направлениях, основным является Торецко-Покровский, добавился Кураховский, вспомогательным является Купянский. И там, и там враг имеет определенные успехи. Они обусловлены тем, что у врага есть ресурсы: техника, боеприпасы, личный состав", — пояснил Владислав Селезнев.

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Кроме этого, он отметил, что украинские военные постоянно находятся в стратегической обороне, в частности, Курская операция — также является составляющей этого.

"Это такая себе попытка растянуть российские резервы и ресурсы и заставить их рефлексировать, действуя на территории Курской области. С приходом дождей боевые действия замедлятся", — сказал он.

Селезнев рассказал, что сейчас Силы обороны держат оборону в районе Угледара на Донбассе, пользуясь грунтовой дорогой, которая превращается в сплошную грязь во время дождей.

"Я думаю, что во время непогоды линия фронта будет стабилизирована из-за выхолащивания ресурсов как у оккупантов, так и у нас", — подчеркнул он.

Он убежден, что разрешение на использование дальнобойного западного оружия по ударам вглубь РФ может влиять на украинскую способность уничтожать российские силы и средства.

В свою очередь военный эксперт Алексей Гетьман считает, что война может сосредоточиться в воздухе из-за непроходимых дорог осенью, тогда как в весенне-осенний период важно проводить активные боевые действия.

"Больше начинает работать авиация, дроны и артиллерия. Движение пехоты и тяжелой бронетанковой техники фактически невозможно", — отметил он.

Гетман убежден, что наступательных действий такой плотности, как летом, не будет. Однако враг и в дальнейшем будет планировать захватить Покровск, Мирноград, Константиновку, пока позволяет погода.

"Пока что техники у них хватает. Было подсчитано, сколько у них есть техники было на складах, сколько на линии фронта. Например, у них есть более 3 тысяч танков, других бронированных машин", — пояснил эксперт.

Усиление обстрелов осенью

Также он считает, что осенью могут усилиться обстрелы. Так, если не будет обстрелов до начала октября, то противник будет иметь время для изготовления около сотни ракет, также оккупанты имеют иранские образцы.

"Я думаю, что обстрелы усилятся. Имею в виду количество целей во время массированного обстрела. Как известно, 26 августа по Украине было выпущено более 200 воздушных целей. В следующий раз также может быть более 200 воздушных целей одновременно", — добавил он.

Напомним, ночью 13 сентября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись возле пяти населенных пунктов на Донбассе. Речь идет о Макеевке, Красногоровке, Гродовке, Песчаном и Пречистовке.