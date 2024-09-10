РФ заявила об оккупации четырех сел под Курахово: детали от Генштаба и аналитиков

Российское командование заявило об оккупации сел под Курахово и Селидово. Генштаб ВСУ не подтвердил заявления противника, но на картах аналитиков DeepState определенные территории действительно обозначены как временно подконтрольные ВС РФ.

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Минобороны РФ 10 сентября объявило о продвижении российской армии на Кураховском и Угледарском направлениях на Донбассе. В отчете командования ВС РФ фигурируют четыре украинских населенных пункта, которые попали в оккупацию. О деталях боевых действий говорится в сообщениях российского Минобороны в Telegram-канале.

В 11:00 10 сентября появилось два сообщения Минобороны РФ, в котором россияне хвастаются боевыми действиями в Украине. В одном из сообщений россияне сообщили, что якобы южная группировка оккупировала Красногоровку и Григорьевку. В следующем — говорится о том, что группировка "Центр" захватила Галициновку, а "Восток" — Водяное.

Бои на Донбассе — Минобороны РФ об оккупации сел 10 сентября Фото: Скриншот

Украинское командование не сообщало о потере четырех сел на Донбассе.

Бои на Донбассе — информация Генштаба по состоянию на 10 сентября

В оперативном отчете Генштаба ВСУ, опубликованном в 8:00 10 сентября, упоминаются направления, на которых якобы состоялась оккупация новых населенных пунктов. В частности, под Курахово состоялось наибольшее количество штурмов — 46 (под Покровском — 41). Бои, среди прочего, состоялись возле села Красногоровка, о контроле над которым объявили россияне: здесь произошло семь боеатак. О боях под Водяным информации нет. Галициновка не фигурирует в заметке командования, но указано, что состоялись попытки продвижения врага под Селидово на Покровском направлении. Расстояние от Селидово до данной точки на карте — около 10 км.

Бои на Донбассе — ситуация в Красногоровке и Водяном 10 сентября Фото: DeepState Бои на Донбассе — ситуация в Галициновке 10 сентября Фото: DeepState

Кроме того, украинское командование вспомнило о населенном пункте Григорьевка, расположенном на Лиманском направлении. Указано, что россияне пытались продвинуться в это село (рядом — Белогоровка), а также в соседние (Невское, Новосадовое, Торское, Макеевка). На карте боевых действий DeepState показано, что эта точка не находится в оккупации РФ. Кроме того, на линии фронта можно отыскать еще одну Григорьевку: село расположено севернее Часового Яра на Краматорском направлении. Бои проходит на восточных окраинах, враг внутрь не зашел, свидетельствуют отметки. Не ясно, о каком именно населенном пункте идет речь в заметке Генштаба РФ.

Бои на Донбассе — ситуация в Григорьевке под Часовым Яром 10 сентября Фото: DeepState Бои на Донбассе — ситуация в Григорьевке под Лиманом 10 сентября Фото: DeepState

Отметим, аналитики проекта DeepState 9 и 10 сентября писали о возможном продвижении ВС РФ на Кураховском направлении. 9 сентября они сообщили о том, что россияне оккупировали село Водяное, расположенное на дороге О0532 возле Угледара. На следующий день добавилась новая точка прорыва на полдороге между этими населенными пунктами. Тогда же заметили еще одно направление, в котором враг имеет успехи: под Красногоровкой россияне прошли около 500 м вдоль реки Лозовая.

Напоминаем, в начале сентября аналитики Института изучения войны объяснили, почему ВС РФ усилили боевые действия на дороге между Курахово и Запорожьем.