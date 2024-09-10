РФ заявила про окупацію чотирьох сіл під Кураховим: деталі від Генштабу та аналітиків

Російське командування заявило про окупацію сіл під Кураховим та Селидовим. Генштаб ЗСУ не підтвердив заяви противника, але на картах аналітиків DeepState певні території дійсно позначені як тимчасово підконтрольні ЗС РФ.

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Міноборони РФ 10 вересня оголосило про просування російської армії на Курахівському та Вугледарському напрямках на Донбасі. У звіті командування ЗС РФ фігурують чотири українських населених пункти, які потрапили в окупацію. Про деталі бойових дій ідеться у дописах російського Міноборони у Telegram-каналі.

Об 11:00 10 вересня з'явилось два дописи Міноборони РФ, у якому росіяни вихваляються бойовими діями в Україні. У одному з дописів росіяни повідомили, що начебто південне угрупування окупувало Красногорівку та Григорівку. У наступному — ідеться про те, що угрупування "Центр" захопило Галицинівку, а "Восток" — Водяне.

Бої на Донбасі - Міноборони РФ про окупацію сіл 10 вересня Фото: Скриншот

Українське командування не повідомляло про втрату чотирьох сіл на Донбасі.

Бої на Донбасі — інформація Генштабу станом на 10 вересня

У оперативному звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому о 08:00 10 вересня, згадуються напрямки, на яких начебто відбулась окупація нових населених пунктів. Зокрема, під Кураховим відбулась найбільша кількість штурмів — 46 (під Покровськом — 41). Бої, серед іншого, відбулись біля села Красногорівка, про контроль над яким оголосили росіяни: тут сталось сім атак. Про бої під Водяним інформації немає. Галицинівка не фігурує у дописі командування, але зазначено, що відбулися спроби просування ворога під Селидовим на Покровському напрямку. Відстань від Селидового до даної точки на карті — близько 10 км.

Бої на Донбасі - ситуація в Красногорівці та Водяному 10 вересня Фото: DeepState Бої на Донбасі - ситуація в Галицинівці 10 вересня Фото: DeepState

Крім того, українське командування згадало про населений пункт Григорівку, розташованому на Лиманському напрямку. Зазначено, що росіяни намагалися просунутись в це село (поруч — Білогорівка), а також в сусідні (Невське, Новосадове, Торське, Макіївка). На карті бойових дій DeepState показано, що ця точка не перебуває в окупації РФ. Крім того, на лінії фронту можна відшукати ще одну Григорівку — село, розташоване північніше Часового Яру на Краматорському напрямку. Бої точаться на східних околицях, ворог всередину не зайшов, свідчать позначки. Не ясно, про який саме населений пункт ідеться у дописі Генштабу РФ.

Бої на Донбасі - ситуація в Григорівці під Часовим Яром 10 вересня Фото: DeepState Бої на Донбасі - ситуація в Григорівці під Лиманом 10 вересня Фото: DeepState

Зазначимо, аналітики проєкту DeepState 9 та 10 вересня писали про можливе просування ЗС РФ на Курахівському напрямку. 9 вересня вони повідомили про те, що росіяни окупували село Водяне, розташоване на дорозі 0532 біля Вугледара. Наступного дня додалась нова точка прориву на пів дорозі між цими населеними пунктами. Тоді ж помітили ще один напрямок, в якому ворог має успіхи: під Красногорівкою росіяни пройшли близько 500 м вздовж річки Лозова.

Нагадуємо, на початку вересня аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому ЗС РФ посилили бойові дії на дорозі між Кураховим та Запоріжжям.