ВС РФ обходят Угледар и продвинулись на 500 м под Покровском, — аналитики (карты)

ВСУ пришлось отступить из Водяного, расположенного в 4 км от Угледара, свидетельствует карта проекта DeepState. Украинское командование не сообщало о потере этого населенного пункта.

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Подразделения ВС РФ движутся вперед в Донецкой области и имеют успехи под Покровском и Угледаром. Размер продвижения врага составляет от 500 м до 1,3 км, один населенный пункт оккупировали полностью. О деталях боев на Донбассе по состоянию на 9 сентября аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

Аналитики сообщили о ситуации возле Угледара на Кураховском направлении и возле Гродовки на Покровском направлениях. В обоих случаях россияне продвигаются дальше на запад в сторону административных границ Донецкой области.

Кураховское направление. ВС РФ оккупировали село Водяное под Угледаром, говорится в заметке DeepState. Как показывает карта аналитиков, россияне пересекли дорогу О0532, которая направляется от Марьинки в Угледар: это произошло 2-3 сентября. Затем россияне достигли окрестностей Водяного (площадь 1 кв. км), бои продолжались пять дней, но в итоге врагу удалось захватить село и продвинуться еще на 1,3 км. Линия фронта, как показывает карта, огибает Угледар, расположенный на 4 км южнее. Тем временем враг направляется по местной дороге в сторону Богоявленки (6,5 км на север).

Бои на Донбассе — ситуация под Угледаром по состоянию на 9 сентября Фото: DeepState

Покровское направление. На данном отрезке фронта россиянам удалось пройти еще 500 м до центра поселка Гродовка. Ориентировочная оккупированная площадь населенного пункта — около трети (1,38 кв. км от общей площади 5,18 кв. км).

Бои на Донбассе — ситуация под Покровском по состоянию на 9 сентября Фото: DeepState

Бои на Донбассе — детали по состоянию на 9 сентября

Генштаб ВСУ опубликовал отчет о боях на Донбассе по состоянию на 22:00 8 сентября. В отчете указано, что на Кураховском и Покровском направлении было почти одинаковое количество штурмов ВС РФ — 25 и 29 соответственно. Еще одно горячее направление — Торецкое (17) и Купянское (13). О событиях в селе Водяное под Угледаром командование не сообщало.

Отметим, ранее Фокус писал об угрозе продвижения россиян в сторону Курахово и Угледара. 6 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили, что российское командование интересует местность между Покровском и Угледаром к западу от Донецка. Россияне хотели бы выполнить две задачи, написали аналитики. Первая задача — "выровнять" фронт на 80-километровой дуге между этими двумя точками. Вторая задача — продвижение по дороге Н-15, которая через Курахово направляется в Запорожье.

Напоминаем, 7 сентября бойцы 53 ОМБр вернули позиции на Торецком направлении и вывесили украинский флаг в Нью-Йорке. Тогда же аналитики DeepState сообщили о действиях врага под Селидовым на Донбассе и Волчанском в Харьковской области.